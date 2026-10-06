Mondovì Sport & Culture Festival, quattro giorni con i grandi protagonisti dello sport: tutti gli appuntamenti

Quattro giorni di incontri, racconti, cultura sportiva, salute e attività aperte al pubblico trasformeranno il centro di Mondovì in un grande spazio dedicato allo sport. Dall’8 all’11 ottobre si tiene “l’edizione zero” del Mondovì Sport & Culture Festival, con un programma distribuito tra Yellow Stage di piazza Cesare Battisti, Purple Stage di piazzetta Monsignor Moizo, Teatro Baretti e Sport & Salute Village in piazza Carlo Ferrero.

Il sipario si alzerà giovedì 8 ottobre sullo Yellow Stage. Alle 18 è prevista l’apertura ufficiale con i saluti istituzionali, condotta da Gabriele Gallo. Alle 18.45 “Elogio della pausa” metterà in dialogo cinema, arte, musica e sport con Christian Marazziti, Eleonora Puglia, Milena Miconi e Sara Zanier, dal cast di “Prendiamoci una pausa”, insieme all’artista Simone Fugazzotto, a Daniele Sciarrotta, coach del Mondovì Volley, e con la partecipazione di Lele Adani e Valentina Vezzali. A condurre saranno Marino Bartoletti e Sandro Fedele. Alle 21 sarà proiettato il film “Prendiamoci una pausa”.

Venerdì 9 ottobre il programma dello Yellow Stage ripartirà alle 11 al Teatro Baretti con l’incontro “80 anni di storia e di valori”, curato dall’Amministrazione Provinciale di Cuneo: Valentina Vezzali incontrerà gli studenti con la conduzione di Marino Bartoletti. Alle 14 “Sport e solidarietà” porterà al festival la Football Academy in Camerun dei Leoni Granata e gli Angeli di Padre Pio, con Sandro Fedele. Alle 15 Faustino Coppi sarà protagonista di “La memoria corre ancora”, condotto da Paolo Viberti, mentre alle 16 Claudio Sala e Roberto Salvadori ricorderanno il Toro dello scudetto 1976. Alle 17 toccherà a Dan Peterson con “Il basket ha la sua voce”, alle 18 a Davide Cassani con “Storie di ciclismo”, condotto da Luca Gregorio. Alle 21, al Teatro Baretti, Riccardo Patrese e Lorenzo Patrese saranno al centro di “Una passione, due generazioni”, con Marino Bartoletti e Luca Filippi.

Sempre venerdì prenderà vita il programma del Purple Stage. Alle 14 Christian Calà curerà “L’allenamento mentale nello sport”; alle 15 Stefano Zago, direttore artistico del Cuneo Bike Festival, racconterà le proprie “Storie di sport”. Alle 16 Michela Chiapello e Christian Calà incontreranno Giacomo Provera dell’Atletica Mondovì. Alle 17 Alan Marangoni dialogherà con Stefano Zago in “Il ciclismo come non l’avete mai letto”, mentre alle 18 Elio Giubergia si racconterà a Monica Baudino nell’appuntamento “La vita corre ancora”.

Sabato 10 ottobre lo Yellow Stage aprirà alle 10 con “Corri oltre ogni limite”, insieme a Fausto Desalu e Francesco Ceniti. Alle 11 Giovanni Malagò dialogherà con Marino Bartoletti in “Lo sport come visione”, mentre alle 12 “Rally in piazza” darà spazio alle storie dei protagonisti del territorio, con Gabriella Giordano e Luca Pazielli. Alle 14 protagonista sarà Anita Gastaldi con “La forza nell’acqua”.

Il pomeriggio proseguirà alle 15 con Paolo Casarin e “Il calcio oltre la linea”, alle 16 con Michele Padovano e “La vita oltre il calcio”, entrambi condotti da Francesco Ceniti. Alle 17 Adolfo Lorenzi ed Elena Lorenzi porteranno l’esperienza della Fondazione Matilde Lorenzi, con Marino Bartoletti. Alle 18 Giorgio Meneschincheri racconterà i 15 anni di Tennis and Friends nell’incontro dedicato a sport, salute e prevenzione, condotto da Sandro Fedele. Alle 21, al Teatro Baretti, Arianna Fontana sarà protagonista di “Quattordici volte nella leggenda”, insieme a Marino Bartoletti.

Molto fitto anche il sabato del Purple Stage. Alle 10 è prevista la pillola di salute “La prescrizione dell’attività fisica nel paziente cardiopatico”, con la dottoressa C. Marta M. Giacosa dell’ASL CN1. Alle 11 Michela Chiapello parlerà della gestione dello stato d’animo prima di una performance, mentre alle 12 Emanuele Galesi dialogherà con Elio Giubergia in “La corsa come metafora della vita”.

Alle 14 Roberto Cavallo dialogherà con Laura Corazza su economia e cooperazione. Alle 15 la pillola di salute “Attività motoria, asse portante del benessere psico fisico” sarà affidata alla dottoressa S. Burlato e al dottor G. Ficetto dell’ASL CN1. Alle 16 Michela Chiapello e Christian Calà incontreranno Marco Abruzzese, sciatore della Nazionale. Alle 17 Fabrizio Delprete dialogherà con Silvia Stella, della community Foxgirls, in “Il tennis secondo Delprete”. Alle 18 Vincenzo Dibenedetto ed Enrico Priale saranno protagonisti di “Dietro le quinte”.

Domenica 11 ottobre lo Yellow Stage proporrà un’altra giornata di incontri. Alle 10 Sandro Damilano ed Elisa Rigaudo saranno protagonisti de “Il Cammino dei Campioni”, condotto da Nicola Roggero. Alle 11 Stefano Mei dialogherà con Marino Bartoletti in “L’Atletica che si rinnova”, mentre alle 12 Lorenzo Benati sarà al centro di “Talento in continua evoluzione”, condotto da Federica Frola.

Alle 14 Darjia Derkach e Alessandro Nocera racconteranno “Insieme, oltre ogni rincorsa”, con Federica Frola. Alle 15 Michela Moioli dialogherà con Daniela Cotto nell’incontro “Da Pyeong Chang a Milano-Cortina”. Alle 16 sarà invece la volta di Andy Diaz e Fabrizio Donato con “Quando il talento incontra la guida”, condotto da Federica Frola. Alle 17 Leonardo Fabbri sarà protagonista di “Oltre i ventidue metri”, sempre con Federica Frola, mentre alle 18 Marino Bartoletti condurrà “2006-2026: il ricordo dell’ultimo trionfo”.

La domenica del Purple Stage inizierà alle 10 con Alice Minetti, protagonista di “Storie di sport”. Alle 11 Giorgio Simonelli dialogherà con Max Beneggi sull’incontro “Comunicare lo sport in televisione e non solo”; alle 12 Dario Cucchiara sarà intervistato da Michela Chiapello in “Un viaggio dentro la corsa”. Alle 14 Michela Chiapello curerà “L’allenamento mentale nello sport: obiettivi: come raggiungerli nello sport e nella vita”.

Alle 15 Lorenzo Repetto parlerà dell’associazione “Discesa liberi” nell’incontro “Sport senza barriere”. Alle 16 Michela Chiapello incontrerà Davide Peruzzi, pilota che parteciperà alla Dakar Classic 2027. Il programma si concluderà alle 17 con due pillole dedicate alla salute: “Alimentazione e salute metabolica: approcci preventivi”, con i dottori S. Gianotti, P. Rapalino, N. Perucci e A. Giglia dell’ASL CN1, e “Le nuove frontiere della chirurgia metabolica”, con il dottor A. Gattolin dell’ASL CN1.

Il festival comprenderà inoltre lo Sport & Salute Village di piazza Carlo Ferrero, concepito come spazio dedicato alla pratica sportiva e all’informazione. Nell’area sportiva studenti e visitatori potranno cimentarsi direttamente nelle attività proposte, mentre lo stand Sport e Salute fungerà da punto di accoglienza e informazione. Sono previsti inoltre momenti di animazione, presentazione e divulgazione sui temi del movimento, del benessere e della pratica sportiva.

Nella piazzetta Monsignor Moizo sarà presente anche il Corner del Coaching, con interventi e interviste ai campioni dello sport incentrati sull’allenamento mentale. Durante il festival sarà inoltre possibile usufruire di coaching gratuiti con i Mental Coach Michela Chiapello e Christian Calà, prenotabili direttamente in loco.