La Mostra Mercato della Castagna di Venasca raggiunge la 35ª edizione

Venasca si prepara alla 35ª edizione della Mostra Mercato della Castagna, uno degli appuntamenti più importanti dell’autunno in valle Varaita. Dal 13 al 19 ottobre il paese propone una settimana di iniziative che affiancano alla tradizionale mostra mercato momenti culturali, incontri, attività per bambini, gastronomia e occasioni dedicate alla storia e al futuro della castanicoltura.

Il programma prende il via martedì 13 ottobre con un appuntamento rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado, organizzato in collaborazione con il plesso locale dell’Istituto Comprensivo Venasca – Costigliole Saluzzo. Dalle ore 15 i ragazzi partecipano a un’esperienza sul campo all’interno di un castagneto locale, per conoscere da vicino una coltivazione che ha segnato per secoli la storia e l’economia del territorio e vivere direttamente il momento della raccolta.

Giovedì 15 ottobre alle ore 21, nel salone comunale, viene presentato il libro “La Castagna di Venasca. Storie di famiglie custodi della montagna”, con l’autore Giovanni Cappello e l’editore Fusta. Nel volume si propone un percorso tra memoria, lavoro e persone, riportando al centro le famiglie che hanno contribuito e continuano a contribuire alla conservazione dei castagneti e di una tradizione profondamente legata alla vita della montagna.

«Trentacinque edizioni sono un bel traguardo, ma quello che conta davvero è ciò che abbiamo cercato di fare in tutti questi anni: tenere accesi i riflettori sulla castanicoltura, sui suoi problemi e sulle persone che continuano a lavorare per mantenerla viva – dice il sindaco di Venasca Silvano Dovetta –. La Mostra della Castagna non può essere soltanto una festa o un momento commerciale: deve servire anche per parlare del passato, del presente e soprattutto del futuro della castagna. Non è un tema soltanto di Venasca o della valle Varaita: riguarda molte vallate della provincia di Cuneo e del Piemonte perché coltivare castagne vuol dire fare impresa, creare lavoro, tenere puliti i castagneti, i boschi e il sottobosco. Vuol dire avere persone e famiglie che lavorano qui e che possono provare a costruire il proprio futuro in valle. In poche parole, significa continuare ad abitare la montagna. Noi sappiamo bene quali sono le difficoltà, ma una cosa deve essere chiara: il territorio non si mantiene da solo. Se vogliamo una montagna viva dobbiamo creare le condizioni perché ci sia chi la lavora, chi la cura e chi sceglie di rimanere».

Venerdì 16 ottobre il programma entra nel vivo con il primo dei due appuntamenti organizzati in collaborazione con la rassegna Forni Narranti 2026. Alle ore 18, nel salone comunale, arriva Nicola Prudente, in arte Tinto, noto personaggio radiofonico e televisivo RAI. L’incontro “Dietro il microfono e dentro la tv da Decanter a Linea Verde l’Italia a tavola: storie da bere e da mangiare” racconta il cibo, le produzioni italiane e i territori attraverso l’esperienza maturata dall’ospite in anni di radio e televisione. Lo introduce e intervista Valentina Lorenzato, vicepresidente della Proloco e esperta di temi legati a cibo, ricette e alimentazione.

Alle ore 20.30 ci si sposta agli impianti sportivi per la tradizionale cena con il “Bollito Misto Piemontese”. La prenotazione è obbligatoria tramite sms o WhatsApp al numero 329.6698112.

Sabato 17 ottobre, alle ore 15 nel salone comunale, Forni Narranti propone il secondo incontro collegato alla Mostra Mercato. L’antropologa Lidia Dutto interviene sul tema “Il pane dei poveri: le castagne e la tradizione”, raccontando storie di vita e di lavoro e approfondendo anche il ruolo che la castagna e l’economia delle vallate avevano nei rapporti sociali e nei destini matrimoniali delle generazioni del passato.

Alle ore 17.30 si tiene l’inaugurazione ufficiale della 35ª Mostra Mercato della Castagna. Nel corso della cerimonia viene consegnata la Castagna d’oro alla famiglia Viviano, rappresentata dalla sig.ra Paola, titolare della storica Salumeria venaschese che da più di cento anni contribuisce a valorizzare le tipicità e le eccellenze del territorio.

Come da tradizione, l’inaugurazione è anche l’occasione per riconoscere l’impegno dei più giovani. Vengono premiati gli alunni venaschesi che si sono distinti nell’anno scolastico 2025/2026 e i giovani atleti del paese che hanno ottenuto risultati significativi nel corso del 2026. La giornata si conclude con un rinfresco e con le caldarroste preparate dai volontari venaschesi.

Domenica 18 ottobre è il cuore della manifestazione: dalle ore 9 le vie del concentrico ospitano la Mostra Mercato della Castagna e dei prodotti tipici locali, accompagnata da intrattenimenti musicali. In piazza Vineis l’Associazione Pompieri del Monviso prepara le tradizionali caldarroste, mentre l’A.T. Pro Loco di Venasca allestisce un punto ristoro.

Alle ore 9.45, sotto l’ala di piazza Caduti, prende il via “C’è posto nel bosco: alla scoperta del bosco in compagnia del sarvanòt Pluf”, attività dedicata alle famiglie con bambini e curata da La Fabbrica dei Suoni. La partecipazione richiede la prenotazione sul sito www.lafabbricadeisuoni.it.

Alle ore 10.30 si inaugura l’area camper nella zona APEA di via f.lli Lavalle, uno dei progetti voluti dal Comune per qualificare ulteriormente Venasca verso un ruolo di accoglienza turistica: la nuova area è stata realizzata grazie a finanziamenti regionali e a contributi propri del Comune.

La manifestazione si conclude lunedì 19 ottobre alle ore 18 in piazza Martiri con l’appuntamento con il tradizionale mercato delle castagne, attivo tutti i lunedì e giovedì dalle 18 alle 20 fino a fine novembre: un momento che conserva un forte valore economico e identitario per Venasca, storicamente una delle piazze di riferimento per la compravendita delle castagne, e che ancora oggi raduna produttori, commercianti e comunità locale.