“Anziani In-Forma 3”: a Borgo San Dalmazzo un incontro per orientarsi nel labirinto previdenziale.

Nell’ambito della terza edizione di “Anziani In-Forma”, progetto che punta a promuovere l’invecchiamento attivo e a favorire la partecipazione della comunità, si terrà un importante appuntamento di informazione e supporto aperto a tutta la cittadinanza.

L’incontro, dal titolo “NON SOLO PENSIONE: Invalidità, maggiorazioni, bonus – Mappa del labirinto previdenziale”, si svolgerà mercoledì 14 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso la Sala Polivalente Comunale in via Don Orione 11 a Borgo San Dalmazzo.

L’obiettivo dell’iniziativa è fornire strumenti pratici e chiarezza per orientarsi nel complesso sistema previdenziale e assistenziale, affrontando temi cruciali come le pensioni di invalidità, le maggiorazioni sociali e i diversi bonus disponibili.

L’incontro, organizzato dalla CISL Cuneo, sarà tenuto da Cristina Barbero, Responsabile Patronato INAS CISL Cuneo, e da Pierluigi Marengo, Segretario Organizzativo CISL Cuneo.

L’incontro è gratuito ed è rivolto non solo agli anziani, ma anche ai loro familiari, figli e ai volontari del settore. È gradita la conferma di partecipazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare:

Marta Demontis: 388 4430110 (Borgo San Dalmazzo).

Anziani in-forma è un progetto del Comune di Borgo San Dalmazzo, in collaborazione con Unione Montana Valle Stura, Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, ASLCN1, Cooperativa sociale Emmanuele, Insieme diamoci una mano ODV Valle Stura, Eclectica+ Ricerca e Formazione Impresa sociale S.R.L., associazione Santuario di Monserrato, CISL Cuneo, Associazione Don Luciano. Il progetto è finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito di attuazione del Piano per l’Invecchiamento attivo.