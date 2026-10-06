A Torino il Closing Day del Master dedicato alla montagna: al centro sviluppo locale e innovazione territoriale

Venerdì 10 ottobre, alle ore 10, l’Aula d’Onore della SAA School of Management di Torino ospiterà il Closing Day della quinta edizione del Master Executive in “Gestione e promozione del sistema montano e delle aree interne”. Al centro dell’appuntamento il tema “Sviluppo locale e innovazione territoriale: idee, progetti, nuove visioni per la montagna e le aree interne”.

L’incontro rappresenterà il momento conclusivo del percorso formativo e offrirà un’occasione di confronto sulle prospettive di sviluppo dei territori montani e delle aree interne, attraverso il contributo di rappresentanti del mondo accademico, istituzionale ed economico. A introdurre e moderare i lavori sarà Filippo Monge dell’Università di Torino. Gli indirizzi di saluto saranno affidati a Marco Gallo, assessore allo Sviluppo e Promozione della Montagna della Regione Piemonte, Davide Caregnato, direttore della SAA School of Management, ed Emanuela Ovcin di COREP. Il confronto vedrà quindi gli interventi di Giuliana Cirio, direttore generale di Confindustria Cuneo e presidente della Fondazione Industriali, Mauro Gola, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Guido Bolatto, segretario generale della Camera di commercio di Torino, Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte, e Sergio Ortelli, presidente ANCIM. Le conclusioni saranno affidate a Marco Bussone, presidente Uncem. Al termine della mattinata si svolgerà la cerimonia di consegna dei diplomi del Master Executive, chiudendo così la quinta edizione del percorso dedicato alla gestione e alla promozione del sistema montano e delle aree interne.