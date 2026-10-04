Calcio a 5 Serie A2: Elledì rimontata due volte dall’Olimpia Verona

L’Elledì viene recuperata due volte dall’Olimpia Verona: termina 2-2 la prima di Serie A2. La formazione di Rosario Ganci impatta 2-2 con l’Olimpia Verona a Caramagna Piemonte nella prima giornata di Serie A2 (Girone A).

LA PARTITA

I padroni di casa, nonostante le assenze pesanti di Novo e Arione a cui si è aggiunta in settimana quella di Accornero, cominciano forte. Dopo nemmeno tre giri di lancette, Bertoldo scrive il proprio nome sul tabellino dei marcatori e sblocca la gara (1-0). I veneti, guidati dal confermato Luca Castagna, sembrano accusare un po’ il colpo, ma Fongaro è impeccabile sui tentativi di raddoppio di Sorbo e Leo Matos. Bertoldo per i piemontesi e Peralta per gli scaligeri vanno vicini al gol, ma a mettere a segno la seconda marcatura del pomeriggio è Romano. L’ex Mantova porta, a metà della prima frazione, tutto in equilibrio (1-1). La sfida cambia, l’Olimpia mostra un’altra faccia e si rende ancora pericolosa: da segnalare l’intervento risolutivo di Zago nei pressi della linea. È proprio il numero 24 che negli ultimi minuti prima del giro di boa rompe la parità e porta i gialloneri avanti alla pausa (2-1).

Gli ospiti, reduci dai play-off della passata stagione, si dimostrano squadra più che mai viva e con Lukaian fanno le prove del 2-2. Bertoldo, a tu per tu con l’estremo difensore avversario, non trova il 3-1 anche per via del grande recupero di Ceccon. Romano viene espulso (doppio giallo), ma l’Olimpia in inferiorità numerica momentanea pesca il 2-2 con Lukaian e rischia poco nel finale.

L’Elledì FC inaugura con un pareggio il proprio campionato e si prepara alla gara di Coppa Divisione con l’Orange Futsal Asti in programma martedì 6 ottobre a Caramagna Piemonte.