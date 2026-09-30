“I racconti del Marchesato” all’Abbazia di Staffarda e al Castello Malingri di Bagnolo Piemonte

Sì arriva al momento più suggestivo “I Racconti del Marchesato”, la rassegna culturale itinerante che sta riscoprendo e valorizzando la memoria, i monumenti e le tradizioni enogastronomiche del territorio attraverso un’inedita lettura in chiave medievale. Il viaggio riparte puntando i riflettori su due tappe d’eccezione: il Castello dei Malingri a Bagnolo Piemonte (l’appuntamento della rassegna pensato su misura per famiglie e bambini) e l’Abbazia cistercense di Staffarda, il luogo più iconico del Medioevo nel Saluzzese, cornice di un percorso particolarmente ricco.

Si entra dunque nel clou dell’iniziativa con i due appuntamenti più attesi, con la regia della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, capace di portare nell’ultimo mese grazie al suo “tour” per l’antico Marchesato oltre 1.200 persone a scoprire segreti e suggestioni del Medioevo.

IL FILM PRENDE VITA SABATO E DOMENICA

Entrambi i momenti vedranno protagonisti gli attori (il nucleo familiare e lo scrittore) del film di imminente uscita legato alla produzione della rassegna, portando in scena una sintesi dei contenuti più intimi ed emotivi della pellicola e introducendo vari spettacoli e arti volti a creare un filo conduttore con le vicende di Martino e della sua famiglia.

Sabato 3 ottobre, Bagnolo Piemonte (Castello dei Malingri) – “Il gusto della scelta”

Un evento interamente dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Le partenze avverranno a gruppi di 35 persone dalle 14:30 alle 16:00 (quattro scaglioni) con una passeggiata di 25 minuti su sentiero sterrato, accompagnati da una guida naturalistica che racconterà i segreti del bosco e della collina. Giunti ai piedi del Castello, gli attori principali (affiancati dai volontari delle compagnie teatrali locale) metteranno in scena la sofferta scelta del figlio Pietro di lasciare la famiglia e la strada tracciata dal padre per inseguire il sogno di diventare cavaliere. Con la consegna di un’antica moneta si accederà poi all’area food e alle attività (dalle 15:00 alle 18:00): esibizioni dei falconieri di Kazakistan Dreaming, sbandieratori de Le Nuvole, tiro e costruzione dell’arco e giochi storici per bambini curati dal Parco Cannetum.

Importante: sito non raggiungibile in auto e sconsigliato a chi ha difficoltà motorie.

Domenica 4 ottobre, Abbazia di Staffarda – “Il sapore della pazienza”

Tra le antiche mura dell’abbazia si ricreerà l’intensa atmosfera del film raccontando la storia della piccola Lucia che, ammaliata dalle volte e dai canti dei monaci, si perde all’interno del complesso: il pubblico sarà chiamato a collaborare attivamente per ritrovarla. Insieme agli attori del film in scena anche la compagnia Primoatto.

L’evento si articola in due turni:

1° gruppo (18:15 – 21:00): concerto di canto gregoriano, rappresentazione teatrale e cena medievale alle 19:30.

2° gruppo (20:30 – 22:30): rappresentazione teatrale con intervento d’arpa e cena medievale alle 21:15.

Costo della cena: 20 euro, saldo in loco, prenotazione obbligatoria sul sito monasterodellastella.it

Gli ultimi appuntamenti, la serie social e la Festa del Libro

Il tour proseguirà giovedì 22 ottobre a Cardè con “Nel nome di Margherita”, suggestivo evento serale sulle rive del Po, e venerdì 23 a Saluzzo con “L’arrivo: il gusto di restare”.

In parallelo, ha preso il via sui canali social del Monastero della Stella la serie video condotta dall’influencer “Il Torinese Curioso” (Andrea Abbatista) e dal giornalista e volto degli eventi locali Andrea Caponnetto, che in abiti d’epoca racconteranno al pubblico del web, attraverso la lente di ingrandimento del Medioevo, i prodotti, la gastronomia e le curiosità storiche del territorio.

Tutte le tappe della rassegna, la serie social e il film costituiscono l’anteprima della Festa del Libro Medievale e Antico di Saluzzo (23-25 ottobre a Il Quartiere), che vedrà tra i protagonisti ospiti di altissimo livello quali Jacopo Veneziani, Stefano Nazzi e il maestro Jordi Savall (31 ottobre). Collaborano Salone del Libro, Comune di Saluzzo, Fondazione Amleto Bertoni.

Ingresso agli eventi gratuito con prenotazione obbligatoria su: www.monasterodellastella.it

Programma della Festa del Libro: www.festalibromedievaleantico.it