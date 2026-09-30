Alba: sabato 3 ottobre la 44ª Assemblea di ANCI Piemonte

La 44ª Assemblea Annuale di ANCI Piemonte si terrà sabato 3 ottobre 2026 ad Alba, in provincia di Cuneo. L’evento si svolgerà dalle ore 9 alle 14, nella suggestiva cornice del Teatro Sociale Giorgio Busca, in Piazza Vittorio Veneto 3.

L’assemblea è il principale appuntamento annuale dell’associazione e rappresenta un momento di riflessione importante sul ruolo degli amministratori locali e sulle sfide del presente e del futuro.

Il tema di questa edizione, dal titolo “L’economia dei Comuni – Istituzioni e sistemi produttivi a confronto”, pone al centro del dibattito il rapporto tra le amministrazioni locali e il tessuto produttivo, in un’ottica di dialogo e collaborazione tra istituzioni e sistema economico per lo sviluppo dei territori.

La scelta di Alba come sede dell’evento non è casuale: con una storia secolare e una tradizione industriale tra le più solide del Piemonte, la città incarna perfettamente il tema dell’assemblea.