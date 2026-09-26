Il pane e i panificatori piemontesi protagonisti a Terra Madre

L’Assessorato al Cibo della Regione Piemonte ha allestito in Piazzetta Reale all’interno dello Spazio Eccellenza Piemonte un laboratorio di panificazione ideato e voluto dall’assessore Paolo Bongioanni per promuovere l’attività dei panificatori piemontesi.. Un forno, un’impastatrice, una planetaria, due celle per lievitare e raffreddare, una sfogliatrice che prepara dalle brioches agli impasti, dove decine di artigiani dell’Associazione Regionale Panificatori del Piemonte per l’intera durata di Terra Madre sfornano a vista e offrono gratuitamente ai visitatori pane, pizza, brioches, biscotti e grissini della tradizione piemontese. È una delle novità più gettonate dello spazio Eccellenza Piemonte curato dalla Regione Piemonte.

Spiega l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: «Il Piemonte è una terra che ha una tradizione leggendaria nell’arte della panificazione: basti pensare ai grissini, oggi diffusi in tutto il mondo ma che dobbiamo essere orgogliosi che sono nati qui oltre tre secoli fa. Per questo ho affidato all’Associazione Regionale Panificatori Piemonte, che riunisce quasi un migliaio di artigiani in tutta la regione e di cui ringrazio lo storico presidente Piero Rigucci e l’attuale Franco Carlo Mattiazzo, l’organizzazione di questo straordinario programma al nostro stand per far conoscere una tradizione che non ha uguali in Italia e che deve essere conosciuta come merita. Un progetto che il ministro Lollobrigida all’inaugurazione ha lodato e apprezzato enormemente, e che ha voluto celebrare omaggiandoli del badge della Cucina Italiana Patrimonio Unesco».

Per l’occasione sono state create appositamente dallo storico Molino Enrici di Azeglio (nato nel 1866) due farine con grani del territorio da filiera corta, battezzate con nomi evocativi: la “Porta Palazzo” per pani e dolci, e la “Piazza Castello” più “forte” per panificazione. Nei quattro giorni di Terra Madre vengono impiegati 10 quintali di farina, sfornate e offerte oltre 500 pizze e focacce, proposti circa 100 tipi di pane differente delle tradizioni locali del Piemonte: da quello novarese con l’uvetta a quelli con gli antichi cereali delle valli alpine, all’uso dei diversi tipi di lievito. E uno sguardo particolare alle forme tradizionali del pane piemontese che un tempo erano abitudine sulle “stagere” delle panetterie e oggi sono diventati rarità, come le biove, le biovette, la pasta dura, il bocconcino, il maggiolino e i grandi formati che venivano sfornati a fine settimana per utilizzare l’impasto avanzato: l’infarinata e la Lollobrigida, storico omaggio alla celebre attrice.

Gli appuntamenti con i prodotti da forno allo Spazio Eccellenza Piemonte. Dopo la presentazione della 13a edizione della Festa del Pane di Savigliano (in programma il 3-4 ottobre), sabato 26 alle 12 degustazione dei biscotti della tradizione, e alle 16 la presentazione di Niella Tanaro città del pane e dell’arte bianca. Domenica 27 alle 18 in scena le nuove generazioni di panificatori in scena. E per tutta la giornata di domenica saranno impastati e stirati a mano sotto gli occhi dei visitatori – e naturalmente offerti – i leggendari grissini torinesi.

c.s.