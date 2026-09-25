Revello Calcio-Infernotto Calcio 0-0, mister Zaino: “Serata positiva e risultato giusto”

Revello Calcio e Infernotto Calcio impattano 0-0 nel 3° turno di Coppa Piemonte Valle d’Aosta Prima Categoria.

Le parole dell’allenatore dei bargesi, Vittorio Zaino, dopo la gara di Revello:

“Hanno giocato tanti ragazzi che non avevano trovato tanto spazio, abbiamo schierato molti giovani soprattutto nella seconda frazione.

È stata una gara ben giocata da entrambe le formazioni. I nostri avversari hanno avuto qualche occasione in più rispetto alle nostre che però sono state ben costruite.

Io sono contento per l’approccio che abbiamo avuto. Eccezion fatta per i primi minuti, abbiamo fatto una buona partita.

Sono contento anche che non ci siano stati infortuni. Per noi è stata una serata positiva con un risultato giusto. La coppa per noi è un’opportunità per i giovani“.