La provincia che ama libretti e buoni delle Poste Italiane

Non è solo la crisi economica a spingere i cuneesi verso libretti e buoni postali: è una tradizione che si rinnova. Al 2024 la provincia conta circa 218mila libretti di risparmio (12mila intestati a minori, per un valore di oltre 716 milioni) e 413mila buoni fruttiferi postali (73mila dei minori), che valgono oltre 2,3 miliardi. Sommando i due strumenti, il “tesoretto” cuneese sfiora i 3 miliardi di euro: con questa cifra si potrebbero finanziare quattro linee ferroviarie da 700 milioni ciascuna. La Granda è la seconda provincia in Piemonte con il tesoretto più consistente: solo Torino, che però ha molti più abitanti, ha un valore stock di risparmio maggiore. In media ogni cuneese ha almeno un libretto postale o un Buono fruttifero Pt, e alcuni ne hanno anche due. Risulta dai dati del 2025. Il 30 ottobre, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti hanno celebrato i 150 anni del Libretto postale e i 100 anni del Buono fruttifero, ricordando che oggi si contano circa 27 milioni di sottoscrittori di buoni e libretti postali per un ammontare complessivo che, al 30 giugno 2025, ha raggiunto i 320 miliardi di euro a livello nazionale.

In quell’occasione, tra le vetrine locali, il Cuneese ha avuto un posto d’onore. È emerso che la Granda è “provincia di risparmiatori”, raccogliendo le parole della presidente di Poste Italiane Silvia Maria Rovere, originaria di Caraglio. Ha descritto il territorio cuneese come una terra di risparmiatori, caratterizzata da tanti piccoli centri, che ha sofferto di spopolamento e invecchiamento della popolazione pur restando una terra di eccellenza naturale e storica, con Einaudi e Cavour. I dati: nella provincia torinese il risparmio postale vale 9 miliardi di euro, tre volte quello cuneese in termini assoluti, ma la popolazione torinese è quasi quattro volte più numerosa. Fatti i conti pro capite, ogni torinese ha in media poco più di 4 mila euro tra libretti e buoni; ogni cuneese supera i 5 mila euro. Un dato che conferma quanto la cultura del risparmio, in Granda, sia più diffusa che altrove, nonostante (o forse proprio a causa di) un tessuto fatto di piccoli comuni, montagna e un’economia che ha sempre guardato al lungo periodo. Non è un caso: la provincia più estesa del Piemonte (quasi 6.900 km quadrati, 247 comuni) e la seconda per popolazione (oltre 582mila residenti) dopo Torino, ha una densità abitativa fra le più basse della regione, un’età media in crescita e una lunga storia di emigrazione che ha sempre trovato nel libretto postale un porto sicuro dove mettere da parte qualcosa. Gli stessi 320 miliardi nazionali, del resto, raccontano una fiducia che dal 1875 non è mai venuta meno: a Cuneo, semplicemente, sembra essersi radicata un po’ più che altrove.