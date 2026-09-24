Il risparmio dei cuneesi: prudenza e solidità bancaria

Cuneo si conferma provincia “forte” nella geografia finanziaria italiana, ma i grandi report nazionali di Intesa Sanpaolo-Centro Einaudi e First Cisl aiutano a leggere tra le righe di un risparmio che cresce, sì, ma con una cautela che parla anche il dialetto della Granda.

IL DATO CUNEESE: MEDIA DI 54.558 EURO PRO CAPITE

Partiamo dai numeri di casa. Secondo l’elaborazione di Fabi e Withub su dati Banca d’Italia e Istat, i cittadini della provincia di Cuneo hanno aumentato il proprio risparmio pro capite del 14%, raggiungendo 54.558 euro: un valore che colloca il territorio tra le prime province italiane per ricchezza finanziaria pro capite, ben oltre la media nazionale di 37.525 euro. Nel 2024 il risparmio complessivo cuneese ha toccato i 31,7 miliardi di euro, con un sorpasso storico: per la prima volta gli investimenti hanno superato i depositi. Nel 2025 sono cresciuti anche i depositi bancari e il risparmio postale (+2,8%, a quota 22,146 miliardi), mentre la quota di investimenti sul totale dei risparmi ha raggiunto il 56,2%, piazzando Cuneo al sedicesimo posto in Italia per propensione finanziaria.

LE SCELTE DEI RISPAMIATORI DELLA GRANDA

I risparmi dei cittadini della provincia di Cuneo si distribuiscono tra la rete delle banche locali, gli istituti di credito cooperativo (Bcc), il risparmio postale e le grandi banche nazionali. Le famiglie cuneesi hanno scelto un importante cambio di strategia nell’allocazione della propria ricchezza. Secondo gli ultimi rapporti macroeconomici regionali di Banca d’Italia e le rilevazioni statistiche territoriali, le tendenze principali si articolano su tre direttrici: dopo una fase di forte diversificazione spinta dal rialzo dei tassi d’interesse, i portafogli delle famiglie registrano una nuova crescita dei depositi e della liquidità in conto corrente. Questo comportamento riflette un atteggiamento prudenziale guidato da un quadro congiunturale che mostra segnali di rallentamento economico a livello regionale. Gli investimenti diretti in titoli di Stato (come Btp), obbligazioni e quote di fondi comuni di investimento continuano ad aumentare, ma a ritmi molto più contenuti rispetto ai picchi degli scorsi anni. La ricerca di rendimenti certi a breve termine rimane una priorità, ma il ritmo di sottoscrizione di nuovi prodotti finanziari complessi si è stabilizzato. I dati Istat indicano che a livello nazionale e locale la propensione al risparmio delle famiglie è risalita all’8%. Tuttavia i consumatori cuneesi si muovono con estrema cautela: la spesa per i beni durevoli (come auto ed elettrodomestici) è scesa del 4,5% sul territorio, evidenziando come i cittadini preferiscano accumulare risorse finanziarie protette piuttosto che immobilizzare capitali in acquisti importanti. Nel Cuneese la spesa complessiva per beni durevoli ammonta a 837 milioni di euro e registra una flessione del 4,5%, con una spesa media per famiglia di 3.175 euro (-4,8%).

METTERE DA PARTE

Una cultura del “mettere da parte” che a Cuneo si intreccia con un tessuto economico solido: la Granda ha generato nel 2024 oltre 23,4 miliardi di euro di PIL (+1,7%), pari al 14,7% della ricchezza dell’intero Piemonte, con un valore aggiunto pro capite di 35.943 euro (il più alto tra le province piemontesi) e un tasso di occupazione al 70,5%, superiore alla media regionale. Dal quaderno 49 di Fondazione Crc si desume che le difficoltà si concentrano nelle fasce più basse (sotto 1.000 euro), dove quasi tre lavoratori su quattro (74%) ammettono problemi nel far fronte alle spese mensili, e restano significative anche tra i redditi medio-bassi (1.251–1.500 euro, 68%). Solo oltre i 2.000 euro la quota di chi segnala difficoltà si riduce (32%), indicando una soglia di relativa stabilità

economica. Un lavoratore su sei dichiara di aver rinunziato a una pre­stazione sanitaria.

UNA RETE BANCARIA CHE RESISTE

C’è poi un dato che racconta bene il rapporto speciale tra i cuneesi e la propria banca: secondo il Rapporto Cuneo 2026 della Camera di commercio, la provincia conta 11 istituti bancari con sede legale sul territorio e 329 sportelli, e resta la provincia piemontese con il miglior rapporto sportelli-abitanti (quasi 60 ogni 100.000 abitanti, contro i 36 del Piemonte e i 32 dell’Italia), nonostante la progressiva riduzione degli sportelli (ne scriviamo in altre pagine). Il sistema bancario cuneese ha inoltre consolidato nel 2025 redditività e patrimonializzazione su livelli d’eccellenza, riflesso di una gestione storicamente prudente. Un dettaglio che spiega, forse più di ogni statistica, perché tra Cuneo, Mondovì o Saluzzo lo sportello resti ancora un punto di riferimento nella gestione dei risparmi.

LA CAUTELA NAZIONALE VISTA DA INTESA SANPAOLO

Questo attaccamento alla filiale trova eco esatta nell’Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2026 di Intesa Sanpaolo e Centro Einaudi, condotta su 1.800 capifamiglia: il 58,1% degli intervistati opera ancora prevalentemente allo sportello, solo il 12,8% via app. Il cosiddetto “ratio di avversione al rischio” ha toccato nel 2026 quota 33,6, il livello più alto mai registrato, e sono proprio i più giovani (18-24 anni) i più restii a investire.

A commentare i dati è Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo, che ha parlato di un’economia delle famiglie: «Conferma la resilienza dell’economia italiana, con il 56% degli intervistati che continuano a risparmiare e risparmiano poco, circa il 12% del proprio reddito, pur restando molta cautela nelle scelte, nell’allocazione del risparmio per via delle incertezze internazionali e delle difficoltà strutturali del Paese». LA ricetta? «Serve educazione finanziaria, prima di tutto, ma anche adeguamento normativo.

Bisogna creare contenitori di strumenti finanziari fiscalmente agevolati dove metti paletti di investimento minimi nell’azionario per incentivare le famiglie a fare questo passo».

FIRST CISL: LA RICCHEZZA CHE SI CONCENTRA

Un controcanto arriva dalla Fondazione Fiba di First Cisl, che segnala come la crescita della ricchezza italiana (+22,8% dal 2015) resti la più bassa dell’eurozona, e come il 5% delle famiglie più ricche detenga ormai oltre il 50% del patrimonio nazionale. Un monito, per il segretario Riccardo Colombani, sulla necessità di canalizzare il risparmio verso l’economia reale, comprese le migliaia di piccole e medie imprese non quotate che, in un territorio manifatturiero come quello cuneese, rappresentano l’ossatura produttiva locale.