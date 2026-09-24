«Il Monviso resta per tutti?» Ora si cercano nuovi limiti

Per tre mesi, lassù, lo zero non è mai arrivato. Dal 10 giugno al 10 settembre la stazione Arpa del Monviso, oltre i 3.300 metri, non ha registrato una sola temperatura pari o inferiore a zero gradi. Poi sono arrivati due nuovi crolli. E mentre la montagna cambia, aumentano quelli che vogliono salirla: circa 200 persone sulla vetta in un fine settimana, 40mila frequentatori del Giro del Viso, 200mila passaggi stimati nell’area.

È dentro questo paradosso che nasce una domanda destinata ad accompagnare il Monviso nei prossimi anni: fino a che punto una montagna sempre più fragile può rimanere una montagna per tutti? Il primo Tavolo convocato dalla Regione Piemonte non ha dato una risposta. Ha però aperto una discussione: monitorare non basta più, potrebbe essere necessario ripensare anche il modo in cui si frequenta l’alta montagna.

E la parola più delicata è già stata pronunciata: contingentamento.

Fabrizio Re, sindaco di Crissolo, la traduce in una possibilità ancora tutta da discutere. «La montagna possiede dei limiti fisici e strutturali intrinsechi che richiedono una riflessione responsabile: un “numero chiuso” può essere la proposta per avviare una riflessione, poiché si avverte la necessità di individuare formule adeguate per contingentare e regolamentare gli accessi, allineandoci a un percorso già in essere in altri contesti montani».Per Re la priorità resta la sicurezza, da coniugare con «un modello di turismo di qualità anziché di quantità, capace di rispettare l’ambiente e valorizzare il territorio in modo sostenibile».

Ma parlare oggi di numero chiuso come di una decisione sarebbe prematuro. Bruno Migliorati, presidente del Cai Piemonte, invita a distinguere le ipotesi dal percorso ancora da costruire. «Sono state date alcune idee, ma ancora molto superficiali: non c’era la possibilità di fare valutazioni ben definite». Il contingentamento, spiega, è emerso anche dopo la segnalazione di circa duecento presenze sulla vetta in una giornata. «Ma non c’era una volontà di andare in quella direzione. La domanda era piuttosto: possiamo pensare a qualcosa che permetta di gestire situazioni del genere?». Perché duecento persone significano alpinisti contemporaneamente sulle vie di salita e discesa, con problemi di sicurezza. E il fenomeno potrebbe essere accentuato dal cambiamento della montagna: «Le vie che si possono fare sono sempre di meno», osserva Migliorati, ricordando come su altri massicci alcuni itinerari siano ormai evitati perché troppo pericolosi. Il Cai mette sul tavolo un’altra parola: consapevolezza. Con quasi cento sezioni e circa 55mila soci in Piemonte, Migliorati offre alla Regione la disponibilità a lavorare su «formazione e informazione», attraverso scuole, comitati scientifici, rifugi e sentieristi.

Tra il numero chiuso evocato da Crissolo e una montagna affidata alla responsabilità individuale esiste dunque uno spazio nel quale cercare soluzioni. Marco Gallo, assessore regionale alla Montagna, riporta il confronto al punto in cui si trova: nessuna decisione è stata presa. «L’ipotesi di una regolamentazione degli accessi al Monviso è una delle suggestioni emerse dal Tavolo, richiamata da diversi soggetti che vi hanno preso parte, e sarà oggetto di approfondimento. Al momento non è stata assunta alcuna decisione né è stato individuato un modello specifico».

Non significa, però, accantonare la questione. Significa capire quale risposta possa funzionare e dove collocare il confine tra libertà di frequentazione e gestione di un rischio che cambia insieme alla montagna. «Intendiamo valutare insieme agli enti locali, al Parco, alle guide alpine, al Soccorso alpino e a tutti gli attori coinvolti quali strumenti possano conciliare la crescente frequentazione della montagna con le esigenze di sicurezza e di tutela di un ambiente reso sempre più fragile dai cambiamenti climatici», aggiunge Gallo. «Ogni eventuale scelta dovrà essere costruita con il territorio e fondata su dati e valutazioni tecniche».

Numero massimo giornaliero? Prenotazioni? Limitazioni in determinati periodi o condizioni? Oppure informazione, formazione e monitoraggio possono bastare? Il Tavolo dovrà stabilirlo. Il confronto è appena cominciato: non decidere semplicemente se chiudere o aprire il Monviso, ma capire come continuare ad aprirlo quando il Monviso di domani non sarà più quello di ieri.