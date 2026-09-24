Il denaro è anche libertà «L’autonomia si impara»

Global Thinking Foundation nasce da un’idea precisa: la conoscenza economica e finanziaria non è soltanto una competenza tecnica, ma uno strumento di libertà. Dal 2016 promuove programmi di educazione finanziaria e digitale, inclusione sociale, parità di genere e prevenzione della violenza economica, lavorando con scuole, famiglie, istituzioni e imprese. A guidarla è Claudia Segre, oltre trent’anni di esperienza nei mercati finanziari internazionali e un lungo impegno nell’educazione finanziaria e nella parità di genere.

Presidente Segre, partiamo dal dato che sembra più rassicurante: il 94% delle donne occupate possiede un conto corrente. Possiamo davvero considerarlo un indicatore di autonomia?

«Bisogna fare attenzione. Quel 94%, citato dalla Banca d’Italia, comprende conti individuali e cointestati e quindi non dimostra che una donna disponga autonomamente del proprio denaro. Tra quelle che non lavorano la quota scende sotto il 73%, considerando anche i conti cointestati. Se guardiamo invece alle donne con un conto esclusivamente intestato a sé, la percentuale è circa il 58%. Il punto resta dunque l’occupazione: avere un proprio reddito significa poter decidere e assumersi la responsabilità della sua gestione».

Quindi il lavoro resta la prima forma di indipendenza finanziaria?

«Certamente, ma esiste anche un problema culturale. In Italia si parla ancora poco di denaro nelle famiglie e per molto tempo l’educazione finanziaria è rimasta ai margini dei percorsi scolastici. Questo ritardo pesa soprattutto sulle donne che non lavorano, che spesso delegano la gestione del patrimonio familiare, anche quando possiedono risparmi o beni. Autonomia economica significa disponibilità di un reddito, titolarità e libertà di gestione».

In Italia il divario di genere nell’accesso al credito vale circa 68 miliardi e in Piemonte alle donne è riconducibile il 19,6% del credito contro il 32% degli uomini. Perché il lavoro, da solo, non basta?

«Perché l’autonomia si costruisce attraverso diversi passaggi: reddito, capacità di risparmio, accesso al credito, patrimonio e competenze. Dobbiamo distinguere tra avere formalmente accesso a uno strumento finanziario ed essere davvero nelle condizioni di utilizzarlo consapevolmente. È su questo che occorre lavorare: dare alle persone, e in particolare alle donne, gli strumenti per scegliere e non semplicemente per essere titolari di qualcosa».

E bisogna cominciare presto. I risultati Pisa ci ricordano che i ragazzi italiani hanno ancora difficoltà con le competenze finanziarie. Che cosa dovrebbe imparare una ragazza prima di entrare nel mondo del lavoro?

«Occorre intervenire sui curricula scolastici e universitari. Non possiamo dire ai giovani che il lavoro sarà trasformato dalla tecnologia e poi prepararli con gli strumenti del passato. Ma si può cominciare molto prima: noi lavoriamo anche con i bambini, utilizzando i Lego per spiegare la sostenibilità economica e percorsi nei quali studenti di età diverse imparano insieme. Le nuove generazioni hanno curiosità e chiedono risposte: è responsabilità della nostra generazione fornirgliele».

Global Thinking Foundation nasce proprio per trasformare queste competenze in prevenzione. Anche della violenza economica.

«È il filo conduttore dei nostri dieci anni di attività: prevenire la violenza economica e l’abuso finanziario attraverso l’educazione finanziaria e digitale. Abbiamo costruito progetti per le scuole, percorsi per gli adulti e strumenti rivolti alle donne, affrontando anche dipendenze digitali, shopping compulsivo, trading speculativo e gioco d’azzardo. La salute finanziaria incide sulla qualità della vita e sulla capacità di gestire le proprie risorse».

E il Piemonte? Cuneo ha un’occupazione femminile superiore alla media nazionale e una tradizione fortissima di risparmio. È un vantaggio?

«Mio nonno diceva che noi piemontesi abbiamo “il metro da 80 centimetri”: siamo prudenti, risparmiatori, abituati a misurare bene prima di spendere. È certamente un patrimonio culturale, ma oggi non basta più conservare. Bisogna conoscere gli strumenti, saper valutare i rischi e soprattutto trasmettere queste competenze alle nuove generazioni. L’educazione finanziaria serve esattamente a questo: trasformare il risparmio in consapevolezza e la consapevolezza in libertà di scelta».

Una libertà che, prima ancora del patrimonio posseduto, si misura dunque nella capacità di conoscere, decidere e scegliere in piena autonomia, senza delegare.