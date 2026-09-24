Il conto corrente delle donne misura l’autonomia economica

Cuneo parte da una posizione migliore rispetto a gran parte d’Italia. Nel 2025 in provincia lavoravano 271mila persone, il 44% donne. Il tasso di occupazione femminile è salito al 65,6%: resta oltre dieci punti sotto quello maschile, al 79,3%, ma supera di 2,6 punti la media piemontese e di ben 11,8 quella nazionale. Anche la disoccupazione femminile, al 3,4%, è nettamente inferiore ai valori regionale e italiano.

Ma è proprio dal lavoro che comincia un’altra storia: quella dell’indipendenza finanziaria. Secondo la Banca d’Italia, il 94% delle donne occupate possiede un conto corrente, individuale o cointestato, praticamente come gli uomini. Tra le donne che non lavorano, invece, la percentuale scende sotto il 73% e meno della metà utilizza autonomamente strumenti di pagamento digitali. Anche il divario nelle conoscenze finanziarie, quasi nullo tra gli occupati, sale al 12% tra chi non partecipa al mercato del lavoro.

Il dato aiuta a spostare l’attenzione dal semplice possesso di un conto alla disponibilità effettiva di risorse proprie. Avere un reddito significa poter amministrare il denaro, risparmiare, chiedere un finanziamento, investire e costruire nel tempo un patrimonio. E le differenze maturate durante la vita lavorativa tendono a trasferirsi anche sulle altre dimensioni finanziarie.

Lo dimostrano i numeri del credito. Nel 2024 lo stock dei finanziamenti alle famiglie italiane ammontava a circa 472 miliardi di euro: 162 miliardi erano intestati agli uomini, 94 alle donne e 215 riguardavano finanziamenti cointestati. Il credit gender gap vale così circa 68 miliardi. Una distanza che non riguarda soltanto alcune aree del Paese: in Piemonte alle donne è riconducibile il 19,6% del credito complessivamente erogato, contro il 32% degli uomini, con una differenza in valore assoluto di 4,3 miliardi.

Il tema riguarda direttamente anche chi decide di fare impresa. A fine 2025 nel Cuneese si contavano 14.199 aziende a guida femminile, il 22,1% del totale. Una presenza consistente, caratterizzata da un grado di imprenditorialità esclusivamente femminile dell’86,4%, superiore sia alla media piemontese sia a quella nazionale. Il dato di lungo periodo evidenzia però una maggiore fragilità: in dieci anni queste attività sono diminuite del 10,7%, con oltre 1.700 imprese in meno. Nel solo 2025 la flessione è stata dell’1,1%, più accentuata rispetto al Piemonte (-0,4%) e all’Italia (-0,3%).

Anche le modalità con cui vengono finanziate raccontano qualcosa. A livello nazionale il 74% delle imprese femminili ricorre a capitale proprio o familiare nella fase di avvio, mentre il 37% utilizza il credito bancario. Quando però il finanziamento viene attivato, otto imprese su dieci investono, contro il 70% di quelle che non hanno fatto ricorso alle banche. Finanziamenti, incentivi e formazione si associano inoltre a livelli più elevati di produttività e propensione all’investimento.

Le distanze accumulate si ritrovano infine nella previdenza. Nel 2023 una donna proveniente dal lavoro dipendente percepiva mediamente 1.008 euro al mese contro i 1.561 di un uomo, con una differenza del 35,4%. Tra gli autonomi il divario raggiungeva il 43,2%: 730 euro contro 1.286. A incidere sono carriere più discontinue, retribuzioni inferiori e maggiore ricorso al part-time.

Il quadro cuneese presenta dunque più luci rispetto alla media italiana, soprattutto sul fronte dell’occupazione. Ma lavoro, reddito, credito, risparmio, impresa e previdenza restano parti della stessa catena. Il conto corrente ne rappresenta soltanto il primo indicatore: la misura più completa dell’indipendenza finanziaria sta nella possibilità di disporre di risorse proprie e utilizzarle, nel corso della vita, per compiere autonomamente le proprie scelte, senza dipendere dagli altri.