Il conto corrente delle donne misura l’autonomia economica

Cuneo parte da una posizione migliore rispetto a gran parte d’Italia. Nel 2025 in provincia lavoravano 271mila persone, il 44% donne. Il tasso di occupazione femminile è salito al 65,6%: resta oltre dieci punti sotto quello maschile, al 79,3%, ma supera di 2,6 punti la media piemontese e di ben 11,8 quella nazionale. Anche la disoccupazione femminile, al 3,4%, è nettamente inferiore ai valori regionale e italiano.
Ma è proprio dal lavoro che comincia un’altra storia: quella dell’indipendenza finanziaria. Secondo la Banca d’Italia, il 94% delle donne occupate possiede un conto corrente, individuale o cointestato, praticamente come gli uomini. Tra le donne che non lavorano, invece, la percentuale scende sotto il 73% e meno della metà utilizza autonomamente strumenti di pagamento digitali. Anche il divario nelle conoscenze finanziarie, quasi nullo tra gli occupati, sale al 12% tra chi non partecipa al mercato del lavoro.
Il dato aiuta a spostare l’attenzione dal semplice possesso di un conto alla disponibilità effettiva di risorse proprie. Avere un reddito significa poter amministrare il denaro, risparmiare, chiedere un finanziamento, investire e costruire nel tempo un patrimonio. E le differenze maturate durante la vita lavorativa tendono a trasferirsi anche sulle altre dimensioni finanziarie.
Lo dimostrano i numeri del credito. Nel 2024 lo stock dei finanziamenti alle famiglie italiane ammontava a circa 472 miliardi di euro: 162 miliardi erano intestati agli uomini, 94 alle donne e 215 riguardavano finanziamenti cointestati. Il credit gender gap vale così circa 68 miliardi. Una distanza che non riguarda soltanto alcune aree del Paese: in Piemonte alle donne è riconducibile il 19,6% del credito complessivamente erogato, contro il 32% degli uomini, con una differenza in valore assoluto di 4,3 miliardi.
Il tema riguarda direttamente anche chi decide di fare impresa. A fine 2025 nel Cuneese si contavano 14.199 aziende a guida femminile, il 22,1% del totale. Una presenza consistente, caratterizzata da un grado di imprenditorialità esclusivamente femminile dell’86,4%, superiore sia alla media piemontese sia a quella nazionale. Il dato di lungo periodo evidenzia però una maggiore fragilità: in dieci anni queste attività sono diminuite del 10,7%, con oltre 1.700 imprese in meno. Nel solo 2025 la flessione è stata dell’1,1%, più accentuata rispetto al Piemonte (-0,4%) e all’Italia (-0,3%).
Anche le modalità con cui vengono finanziate raccontano qualcosa. A livello nazionale il 74% delle imprese femminili ricorre a capitale proprio o familiare nella fase di avvio, mentre il 37% utilizza il credito bancario. Quando però il finanziamento viene attivato, otto imprese su dieci investono, contro il 70% di quelle che non hanno fatto ricorso alle banche. Finanziamenti, incentivi e formazione si associano inoltre a livelli più elevati di produttività e propensione all’investimento.
Le distanze accumulate si ritrovano infine nella previdenza. Nel 2023 una donna proveniente dal lavoro dipendente percepiva mediamente 1.008 euro al mese contro i 1.561 di un uomo, con una differenza del 35,4%. Tra gli autonomi il divario raggiungeva il 43,2%: 730 euro contro 1.286. A incidere sono carriere più discontinue, retribuzioni inferiori e maggiore ricorso al part-time.
Il quadro cuneese presenta dunque più luci rispetto alla media italiana, soprattutto sul fronte dell’occupazione. Ma lavoro, reddito, credito, risparmio, impresa e previdenza restano parti della stessa catena. Il conto corrente ne rappresenta soltanto il primo indicatore: la misura più completa dell’indipendenza finanziaria sta nella possibilità di disporre di risorse proprie e utilizzarle, nel corso della vita, per compiere autonomamente le proprie scelte, senza dipendere dagli altri.
Il conto corrente delle donne misura l’autonomia economica
La Granda supera le medie nazionali nell’occupazione femminile, ma persistono divari su accesso al credito, imprenditorialità e previdenza
Cuneo parte da una posizione migliore rispetto a gran parte d’Italia. Nel 2025 in provincia lavoravano 271mila persone, il 44% donne. Il tasso di occupazione femminile è salito al 65,6%: resta oltre dieci punti sotto quello maschile, al 79,3%, ma supera di 2,6 punti la media piemontese e di ben 11,8 quella nazionale. Anche la disoccupazione femminile, al 3,4%, è nettamente inferiore ai valori regionale e italiano.