Affitti brevi in Langhe e Roero «Stesso mercato, stesse regole»

Grande partecipazione al Castello di Grinzane Cavour per il convegno “Affitti brevi e territorio: quale equilibrio per il turismo del futuro?” del 14 settembre scorso promosso dall’Associazione Ristoratori e Albergatori Albesi, aderente all’ACA.

A fotografare il fenomeno sono i dati relativi agli annunci presenti su Airbnb: nella prima settimana di agosto 2026 erano 571.982 in Italia, a conferma della rilevanza raggiunta dal mercato delle locazioni brevi. Anche in Langhe e Roero la dinamica assume caratteristiche che vanno oltre la semplice ospitalità occasionale: la maggior parte degli annunci riguarda interi alloggi, oltre il 60% è disponibile per più di sei mesi all’anno e circa sei annunci su dieci sono pubblicati da host che gestiscono più di un alloggio.

Quando un territorio conquista la ribalta, viene investito anche di responsabilità: la crescita del turismo va governata perché sia sostenibile nel tempo e generi valore e benessere per tutti. Lo hanno sottolineato Daniela Ferrero, Sales & Project Manager di Langhe Experience che ha condotto il convegno e Chiara Bergadano, responsabile marketing dell’Associazione Ristoratori e Albergatori Albesi, che lo ha moderato.

L’incontro ha riunito operatori del settore, rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di categoria, forze dell’ordine e numerosi amministratori pubblici, anche alla luce dell’Affordable Housing Act dell’UE che prevede la possibilità per i Comuni di porre limiti agli affitti brevi nelle aree ad elevata pressione abitativa.

Alla presenza, per l’Associazione Commercianti Albesi, del presidente Giuliano Viglione, e del direttore Fabrizio Pace e per l’Associazione Ristoratori e Albergatori Albesi del presidente Massimo Camia, sono intervenuti: Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi; Silvio Carletto, presidente di Visit Piemonte; Cristina Bergonzo, responsabile dell’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte; Francesco Bechi, presidente di Federalberghi Firenze; Juan Baliño Gangoiti, promotion manager di Bilbao Turismo.

HANNO DETTO

Alessandro Nucara ha ricordato il motto «Stesso mercato, stesse regole: è il principio che riassume il lavoro e le battaglie portate avanti da Federalberghi in questi anni, insieme alle diverse misure adottate». Nucara ha invitato a leggere con attenzione il tema dell’overtourism. «È una parola fuorviante. Partendo dai dati, in Italia abbiamo circa 840 milioni di pernottamenti potenziali, ma ne facciamo solo 280 milioni, circa il 34%, quindi il sovraffollamento esiste solo in alcuni luoghi e determinati momenti. Le banche dati ci permettono di censire chi fa ricettività e dare trasparenza al mercato ma certamente altri passi vanno compiuti».

«Finché parliamo di piccoli borghi o località montane, gli affitti brevi sostengono la destagionalizzazione – sostiene Silvio Carletto –. Il problema è nelle grandi città dove si affitta a prezzi sempre più alti, a scapito di chi abita e vive sul territorio, facendo aumentare il prezzo delle unità immobiliari e, di conseguenza, di chi vuole comprare o affittare per viverci».

A seguire Carletto, con un’analisi approfondita del contesto di Langhe e Roero, è stata Cristina Bergonzo, che ha evidenziando come «la componente alberghiera ospiti la maggior parte dei flussi, ma subito dopo ci sono le locazioni, che in un anno sono aumentate di oltre il 20%». Bergonzo ha inoltre ricordato che la Regione Piemonte mette a disposizione la piattaforma telematica che permette ai locatori non imprenditoriali di inviare la comunicazione di inizio attività al Comune competente.

A completare il quadro le case history di due note destinazioni turistiche internazionali, Firenze e Bilbao.

Francesco Bechi ha portato la testimonianza di Firenze, sottolineando che «se si fa impresa o si lavora in modo equiparabile, è giusto essere regolamentati come gli altri». Bechi ha quindi messo in guardia rispetto all’overcrowding, escursionismo di giornata che non lascia ricadute sul territorio.

Juan Baliño Gangoiti sull’esperienza di Bilbao: «Abbiamo introdotto restrizioni urbanistiche nelle aree ad alta concentrazione e regole sull’ubicazione delle locazioni. Nelle zone tese è vietato aprirne di nuove e sono previsti rinnovi di licenze, ispezioni, monitoraggio delle piattaforme e sanzioni per le attività clandestine». Su questo tema, Langhe Experience (che unisce il Consorzio Turistico e il Consorzio Piccole Strutture Ricettive) e l’Associazione Ristoratori e Albergatori Albesi hanno più volte richiamato l’attenzione. Per Massimo Camia, presidente dell’Associazione, la disponibilità di alloggi a condizioni sostenibili incide anche sulla possibilità di trovare personale.

Il presidente ACA Giuliano Viglione, si è soffermato sull’importanza della libertà di mercato, qualsiasi normativa venga introdotta, auspicando «più potere ai Comuni per disciplinare la materia in modo adeguato alle caratteristiche del proprio territorio e all’incidenza delle locazioni turistiche».

Ha concluso il direttore ACA Fabrizio Pace: «L’obiettivo non è demonizzare gli affitti brevi, ma stabilire norme e controlli che regolino le diverse forme di ospitalità. Bisogna fare in modo che chi vive e lavora sui nostri territori possa continuare a farlo in modo sostenibile».