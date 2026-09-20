Eccellenza: Pro Dronero, che garra! Albese ko 2-1 – CRONACA e FOTOGALLERY

Tre punti di pura tenacia. La Pro Dronero batte la corazzata Albese e centra il primo, pesante, successo stagionale: nella terza giornata di Eccellenza (Girone B), i “Draghi” sfoderano la prestazione da “Draghi”, tutta grinta, aggressività e, a tratti, qualità, fra le mura amiche e centrano tre punti preziosi per classifica, morale e consapevolezza. Ko che fa male, invece, per l’ambiziosa compagine di mister Mezzano e del Presidente Pioggia, ancora a secco di gioie in campionato, in una gara in salita per il rosso ingenuo preso da Gomez, ma in grado di creare, senza successo, una serie importante di occasioni. Squadra rimandata e sconfitta che, come ammesso dal tecnico biancoceleste, dovrà far aprire delle riflessioni per recuperare terreno sul treno che conta.

LA CRONACA – 3-5-2 per la Pro: in porta Giacomo Piretro, difesa con Toscano, Tuninetti e Gjiegji; centrocampo formato da Pittavino, Isoardi, Fanotto, Caridi e Giraudo; davanti tandem Gioele Piretro-Dalmasso. Albese con il 4-3-3: Russo in porta, difesa con Giangrande, Grimaldi, Raimondo e Muratore; in mediana Capellupo, Vespa e Lazzarin; in attacco Filoni, Gomez e Veneroso.

Pronti-via e subito occasione Albese: cross da sinistra di Muratore, Vespa schiaccia di testa sul secondo palo, Piretro vola a ribatte. Sulla respinta Gomez conclude verso la porta, palla salvata sulla linea. Al minuto 11 angolo di Isoardi, sbuca Caridi che tocca in area piccola: Rosso si distende e blocca. Al quarto d’ora la prima svolta dell’incontro: manata gratuita di Gomez in faccia a Gjergji, l’arbitro estrae il cartellino rosso e l’Albese resta in dieci.

La Pro ne approfitta e passa al 20′: fa tutto Gioele Piretro con un capolavoro, ricevendo palla centralmente, girandosi mettendola sul destro e scaricando sotto l’incrocio dai 20 metri.

Ospiti che accusano il colpo e che rischiano al 36′ quando Pittavino, da sinistra, serve Piretro che stoppa e tira dal limite: Russo copre bene il palo e respinge.

Nel finale di frazione altro colpo di scena: Pittavino si becca due gialli in 3′ (il secondo per simulazione) e, al 40′, viene ristabilita la parità numerica in campo. Al 44′ clamorosa chance per i biancocelesti: palla dentro, velo di Veneroso che manda in area Filoni a tu per tu con il portiere; l’attaccante prova il piazzato, trovando lo splendido intervento di Piretro che la devia sul palo.

La ripresa si apre con i tentativi di Piretro e Veneroso, ma la vera opportunità arriva al 60′ con il diagonale di Muratore che impegna un sempre pronto Giacomo Piretro; al 64′ traversone dello stesso Veneroso e testa di Lazzarin a centroarea: traversa. Dentro Laureana il quale si dimostrerà costante spina nel fianco della difesa avversaria, iniziando con una scavalcata stoppata solo dall’uscita bassa di Russo; dall’altra parte, al 72′, è Piretro a fermare un altro neoentrato, Ferrario, in presa a terra. 4′ dopo proprio Laureana si accentra da destra e cerca l’incrocio: palla alta di poco.

Mezzano ci prova anche con Di Salvatore e Galvagno, ma è la Pro Dronero a colpire ancora: al minuto 80, corner di Isoardi, in area Caridi vince il duello con Grimaldi trovando la traiettoria che supera Russo per il 2-0. I biancocelesti hanno ancora la forza di riaprirla, grazie al colpo di testa di Lazzarin su cross di Giangrande al 90′, ma non basta: termina 2-1.

PRO DRONERO-ALBESE 2-1

Reti: 20′ Piretro Gio. (P), 80′ Caridi (P), 90′ Lazzarin (A).

PRO DRONERO (3-5-2): Piretro Gia., Toscano, Tuninetti, Gjiergji; Pittavino, Isoardi, Fanotto, Caridi, Giraudo; Piretro Gio., Dalmasso (66′ Laureana A.).

ALBESE (4-3-3): Russo, Giangrande, Grimaldi, Raimondo, Muratore; Capellupo (56′ Bosio), Vespa (65′ Ferrario), Lazzarin; Filoni (77′ Galvagno), Gomez, Veneroso (77′ Di Salvatore).

Arbitro:

Espulsi: Gomez (A); Pittavino (P) per somma di ammonizioni;

Ammoniti: Tuninetti, Isoardi, Laureana A., (P), Grimaldi, Muratore (A).