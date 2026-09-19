Serie D: Saluzzo a Sanremo per continuare a sognare. Il Bra cerca la prima vittoria a Borgosesia

In arrivo la quarta giornata di Serie D Girone A, anche se come si dice oggi sarà una giornata “spezzatino”.

Partendo dalle cuneesi, trasferta ostica per il Saluzzo, in casa della Sanremese i granata proveranno a mantenere l’imbattibilità anche in un campo difficile e contro una squadra tra le favorite per la vittoria finale. Anche il Bra sarà in trasferta, sul campo del Borgosesia i giallorossi vanno a caccia della prima vittoria in campionato per scacciare i pensieri negativi.

La Fezzanese, attualmente capolista insieme ad altre cinque, andrà in scena nel posticipo del lunedì e ospiterà il Gozzano. Big match a Biella, i bianconeri ospitano il Chisola in una sfida che promette scintille. Il Derthona riceve la sorpresa Millesimo, con i liguri che vogliono affondare l’ultima squadra alessandrina che gli manca da battere. Sfida importante per il Lascaris che riceve il Sestri Levante, sfida storica per i torinesi che affronteranno una ex squadra dei professionisti.

Derby del basso Piemonte tra Asti e Valenzana Mado, con i galletti che hanno avuto un buon avvio di campionato, non si può dire lo stesso per gli alessandrini. A chiudere il palinsesto di domenica, il derby ligure tra Celle Varazze e Ligorna con entrambe che hanno fame di punti.

A margine di questo turno troviamo Alessandria-Imperia che eccezionalmente si giocherà mercoledì 30 settembre a causa dell’indisponibilità del “Moccagatta” a causa della presenza di una partita di Serie C tra Juventus Next Gen e Albinoleffe.