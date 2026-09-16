“XXIX Ruota D’Oro Storica”: ancora un successo tra motori, passione e tradizione

Un’edizione all’insegna della tradizione, regalando scenari paesaggistici mozzafiato. La “XXIX Ruota D’Oro Storica” si chiude con un bilancio estremamente positivo, incrementando il suo legame con il territorio e le comunità della “Granda”.

L’evento organizzato dalla Scuderia Veltro Cuneo, con il patrocinio della Città di Cuneo, della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, dell’ATL del Cuneese, di Confartigianato Cuneo e Banca di Boves, è andato in scena durante lo scorso fine settimana, con una particolare attenzione alle due ed alle quattro ruote. Le fasi iniziali della kermesse hanno infatti ospitato la “Due Ruote D’Oro Storica”, raduno dinamico riservato alle moto d’epoca. Un’importante iniziativa che ha avvicinato gli appassionati del settore, riservando uno scenografico tour tra i centri di Cuneo, Cherasco ed un transito nella vicina Langa. Nel mezzo ha avuto luogo la visita alla collezione privata moto della Famiglia Costamagna, una tappa ricercata per omaggiare un piccolo pezzo di storia del nostro territorio. In concomitanza, nel cuore di Cuneo, grande apprezzamento destava il posizionamento di alcuni esemplari di trattori d’epoca legati al Club federato ASI di Murello, denominato “Associazione Trattori & Trattoristi”.

La kermesse è poi proseguita con l’arrivo in Piazza Galimberti delle vetture d’epoca. Nel pomeriggio di sabato, l’ormai consueto prologo denominato Trofeo “Sandro Dutto”, ha portato nel centro cittadino oltre sessanta vetture. Di queste, oltre la metà risultavano dotate di “Targa Oro ASI”, ovvero il più prestigioso riconoscimento di originalità e conservazione rilasciato in Italia per i veicoli d’epoca. Un momento atteso, che ha aperto ufficialmente la vetrina sulla “Ruota D’Oro Storica 2026”. Suggestivo anche il passaggio su pressostati organizzato all’interno dello stabilimento “Michelin”, seguito dal trasferimento presso l’adiacente “Michelin Sport Club” di Cuneo. Un’importante collaborazione quella nata tra la Scuderia Veltro e la solida realtà cuneese, che incrementa di anno in anno.

La giornata di domenica, è stata invece teatro del lungo trasferimento verso le valli monregalesi, vera novità di questa edizione. Per l’anno 2026, all’interno del quale si confermava la titolazione come “manifestazione turistico-culturale con prove di abilità”, erano oltre sessanta i pressostati situati lungo i centottanta chilometri di percorso. Una formula consolidata per l’appuntamento inserito nel calendario nazionale dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI). Un itinerario che raggiungeva alcune tra le più rinomate località situate tra monregalese, Valle Mongia e Casotto, tra le quali la Città di Mondovì ed i centri di Vicoforte, Torre Mondovì, Monasterolo Casotto, Viola e Pamparato, dove venivano svolte parte delle prove.

Un percorso degno della “Ruota D’Oro”, ricordando i fasti del mitico Rally, quando all’alba degli anni Settanta si confrontavano i migliori artefici della disciplina.

Un pizzico di dinamicità che la Scuderia Veltro ha comunque deciso di mantenere con la classica regolarità a pressostati. In questi termini, i numerosi rilevamenti eseguiti durante il percorso, hanno generato una classifica generale secondo l’egidia ASI. Per questo, il successo assoluto è andato tra le mani di Massimo Bisi e Claudio Cattivelli della Scuderia Castellotti di Lodi su Porsche 356 S, i quali hanno sopravanzato Alberto Diana e Julia Bondarenko su Fiat 508 C (Veteran Car Club) e Mauro Todeschini e Fiorenza Boggio su A112 Abarth (Scuderia Castellotti). Tra le scuderie, i colori Castellotti hanno sopravanzato la Scuderia Veltro. Terza posizione per il club ligure Ruota D’Epoca Riviera Dei Fiori. Un podio variegato, con diverse località del Nord Italia rappresentate, dimostrando l’apprezzamento verso la manifestazione cuneese.

Un fine settimana che, come al solito, si è presentato ricco di iniziative, confermando l’impegno organizzativo della Scuderia Veltro. Rinnovando un particolare ringraziamento ai comuni interessati, agli sponsor coinvolti ed ai volontari presenti, confermando l’appuntamento per il settembre dell’anno prossimo: Il 2027 rappresenterà infatti la “XXX edizione della Ruota D’Oro Storica”. Un binomio che promette un’edizione spumeggiante, per omaggiare ancora una volta la tradizione motoristica della Provincia di Cuneo.

In attesa di quello che verrà, il calendario della Veltro prosegue verso il prossimo appuntamento. Nella giornata di domenica 27 settembre, il sodalizio cuneese sarà ospite del Cuneo Bike Festival. In quella occasione si terrà la “Giornata Nazionale Veicolo d’Epoca – III° mini GP Città di Cuneo per automobiline a pedali”. Maggiori informazioni le potrete consultare sul sito internet www.scuderiaveltro.it , nonché sulle pagine social della Scuderia.

c.s.