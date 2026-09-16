Rotary Club Cuneo 1925 incontra Fondazione Artea

Il Rotary Club Cuneo 1925 ha incontrato ieri, martedì 15 settembre, Fondazione Artea, importante realtà culturale del territorio. Ospite della serata è stato il Direttore Davide De Luca, che ha presentato ai soci le principali attività della Fondazione, i progetti realizzati e le prospettive future, soffermandosi in particolare sul rapporto con il territorio e sulle collaborazioni con istituzioni e realtà locali.

La Fondazione è presieduta da Marco Galateri di Genola, Vicepresidente Cristiano Isnardi, socio del Rotary Club Cuneo 1925 e Silvia Cavallero, Consigliera e socia del Club.

Alla serata ha partecipato anche la nostra socia Gabriella Giordano, Presidente di ATL del Cuneese, in un momento di confronto sull’importanza della collaborazione e della valorizzazione del territorio.

Il Presidente del Rotary Club Cuneo 1925, Giulio Fraternali Orcioni, ha quindi ricordato ai soci i prossimi importanti appuntamenti del Club, che nelle prossime settimane proporranno occasioni di formazione, cultura, solidarietà, collaborazione con il territorio e amicizia rotariana.

Sabato 19 settembre, presso la Fortezza del Priamar di Savona, si svolgerà il Workshop “Club Dinamici – La partita che possiamo vincere insieme”, organizzato dal Distretto 2032. Una mattinata di lavoro e confronto dedicata al futuro dei Club e alle strategie per renderli sempre più dinamici, attrattivi e capaci di crescere.

Il programma affronterà i temi della crescita dell’effettivo, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni attraverso il tema “Rotaract e Interact.

Sempre sabato 19 settembre si svolgerà la 10ª edizione della Golf Cup, organizzata dal Distretto 2032 presso il Golf Club di Mellana e finalizzata alla raccolta fondi a favore del progetto Polio Plus. Numerosi Club del territorio parteciperanno all’iniziativa. Importante il contributo dei soci Umberto Fino, anche Presidente del Golf Club Mellana, Luigi Fontana, referente distrettuale del Gruppo Piemonte Ovest della Commissione per la Salute, Nives Forza, Chiara Bardini, Edoardo Biella e Filippo Quaglia del Rotaract Club Cuneo Provincia Granda, che hanno collaborato all’organizzazione e contribuito con i premi messi in palio.

Come noto, in occasione del Centenario del Rotary Club Cuneo 1925, il nostro Socio Onorario Prof. Giuseppe Tardivo ha donato al Club un prezioso manoscritto di Giuseppe Mazzini, successivamente offerto dal Rotary Club Cuneo 1925 alla Città di Cuneo.

A questo importante gesto sono legati due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 18.30, i soci del Club e i loro ospiti scopriranno, insieme all’Assessore alla Cultura Cristina Clerico, la meravigliosa Sala “Giuseppe Mazzini” presso la nuova Biblioteca Civica di Cuneo.

Martedì 29 settembre alle ore 18.30, presso la nuova Biblioteca Civica di Cuneo, sarà presentata la lettera autografa di Giuseppe Mazzini, donata dal Socio Onorario Prof. Giuseppe Tardivo al Rotary Club Cuneo 1925 e successivamente regalata dal Club alla Città di Cuneo.

Sabato 3 ottobre è prevista la gita a Barcelonnette, organizzata grazie alla preziosa collaborazione della nostra socia Prof.ssa Manuela Vico, che rappresenterà anche un’importante occasione di scambio e amicizia con il Rotary Club di Barcelonnette.

Il programma prevede la visita guidata al Forte di Saint-Ours, che fa parte della Linea Maginot e comprende due fortificazioni situate a diverse altitudini: Saint-Ours Bas e Saint-Ours Haut. I soci del Rotary Club Cuneo 1925 visiteranno le fortificazioni ospiti degli amici del Rotary Club di Barcelonnette, in un momento di incontro e condivisione tra i due Club.

Il complesso fortificato, realizzato tra il 1930 e il 1936, rappresentava un importante punto di difesa della frontiera, insieme alla fortificazione di Roche-la-Croix, a protezione della strada verso il Colle della Maddalena. La struttura si sviluppa per circa 900 metri di gallerie all’interno della montagna, con cinque postazioni di cemento armate con mortai ancora in posizione di tiro, e poteva ospitare fino a 240 militari. È considerata una delle opere più importanti e imponenti della Linea Maginot in questo tratto delle Alpi.

Martedì 13 ottobre sarà quindi la volta dell’evento Polio Plus, realizzato in collaborazione con gli altri Rotary Club del territorio, alle ore 18,00 presso la Sala Michele Ferrero di Confindustria Cuneo, in Via Vittorio Bersezio 9. Saranno relatori il Dott. Valerio Del Bono, socio del Club e già Direttore della Struttura Complessa di Malattie Infettive e Tropicali dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, e la Dott.ssa Eleonora Tappi, Direttore della Struttura Complessa di Pediatria della medesima Azienda Ospedaliera.

Il calendario delle prossime settimane testimonia la varietà delle attività del Rotary Club Cuneo 1925, con iniziative che mettono in relazione formazione, cultura, collaborazione, valorizzazione del territorio, solidarietà e amicizia rotariana.

c.s.