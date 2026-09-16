Festa Provinciale dell’Unità: tre giorni di confronto in Piazza Virginio a Cuneo

Si terrà da giovedì 17 a sabato 19 settembre, in piazza Virginio a Cuneo, la Festa provinciale dell’Unità organizzata dalla Federazione provinciale del Partito Democratico. Tre giornate di incontri, presentazioni di libri, musica e momenti conviviali, con ospiti di rilievo nazionale e amministratori e amministratrici del territorio.

Si parte giovedì 17 settembre alle 18.00 con “Musica da FotoCamera”: l’autore Alberto Gedda presenterà il suo libro, in un appuntamento accompagnato da musica dal vivo. Alle 19.30 seguirà l’apericena. Alle 21.00 la serata entrerà nel vivo dell’attualità internazionale con “Il coraggio della pace”, un confronto su politica e democrazia nel nuovo disordine mondiale tra l’on. Peppe Provenzano e Domenico Quirico, giornalista e scrittore.

Venerdì 18 settembre, alle 18.00, sarà la volta di “Una nuova idea di Paese”: l’autore Giovanni Marconi dialogherà con l’on. Chiara Gribaudo e con l’economista Elsa Fornero. Dopo l’apericena delle 19.30, alle 21.00 l’incontro “Non togliere lo sguardo!” porterà l’attenzione sul tema “Dalla Palestina all’Italia: diritti, cittadinanza e responsabilità”, con l’on. Ouidad Bakkali.

La festa si chiuderà sabato 19 settembre alle 10.00 con “Cuneo 2050. Il PD e le sfide del futuro”, un’assemblea aperta con l’on. Mauro Berruto e gli amministratori e le amministratrici della Granda. A seguire, il pranzo comunitario.

“I prossimi giorni saranno una grande occasione di discussione di tematiche di stringente attualità insieme a ospiti prestigiosi” afferma la Segretaria di Cuneo Erica Cosio “Il circolo di Cuneo ha dedicato energia ed entusiasmo alla preparazione della Festa Provinciale e si attende una partecipazione numerosa”.

Il filo che lega i tre giorni è la volontà di tenere insieme lo sguardo sul mondo e quello sul territorio. Le guerre e la crisi dell’ordine internazionale, il modello di sviluppo del Paese, i diritti e la cittadinanza, le scelte che la provincia di Cuneo dovrà compiere nei prossimi decenni non sono temi separati: sono parti di un’unica domanda su quale comunità vogliamo costruire. Per questo il programma alterna voci della politica, del giornalismo, dell’economia e della cultura, e riserva l’ultima giornata a un confronto aperto con chi amministra ogni giorno i comuni della Granda.

Il Segretario provinciale del Partito Democratico Davide Sannazzaro sottolinea: “Parleremo di un’idea di Paese che non lasci indietro nessuno, di diritti e di cittadinanza, e infine del futuro della nostra provincia. Sono temi che riguardano la vita concreta delle persone, anche qui nella Granda. Per questo invitiamo tutti, iscritti e non, a venire in piazza Virginio: non cerchiamo platee che applaudano, ma cittadini e cittadine che vogliano discutere con noi.”

Le feste dell’Unità restano, nella tradizione del centrosinistra, un luogo di partecipazione prima ancora che di propaganda: uno spazio in cui discutere, ascoltare e ritrovarsi. È con questo spirito che il Partito Democratico della provincia di Cuneo invita tutta la cittadinanza, iscritti e non iscritti, a partecipare agli incontri, tutti a ingresso libero.

Per gli apericena di giovedì e venerdì (ore 19.30, 15 euro) e la polenta del sabato (ore 12.30, 15 euro) è richiesta la prenotazione ai numeri 335 476 225 (Mimmo) e 340 628 5510 (Erica).

c.s.