Ceva: modifiche alla viabilità per la Mostra Internazionale del Fungo

Il Comune di Ceva segnala che, a fronte della Mostra Internazionale del Fungo, sono istituite le seguenti modifiche e limitazioni alla viabilità:

Divieto di sosta con il provvedimento della rimozione forzata e divieto di circolazione (a eccezione dei veicoli autorizzati e dei mezzi di soccorso) nelle seguenti vie e piazze:

– dalle ore 7 del giorno giovedì17.09.2026 alle ore 20 del giorno lunedì 21.09.2026 in piazza Vittorio Emanuele II, vicolo Cairoli, piazza Gandolfi, via Roma;

– dalle ore 1 del giorno venerdì 18.09.2026 alle ore 20 del giorno lunedì 21.09.2026 in corso Garibaldi (entrambi i controviali), via Moretti, via Umberto I, via Matteotti (piazzale antistante Ufficio Postale), via A. Doria, Ponte San Giovanni, via Suor Teresa Bombelli, via L. Nobile, via S. Barberis, via C. Marenco, via Sauli, via Pallavicino;

– dalle ore 5 del giorno sabato 19.09.2026 alle ore 22 del giorno domenica 20.09.2026 in piazza San Francesco, piazza Vittorio Veneto (tratto compreso tra palestra edificio scolastico A. Momigliano e locali Ex Ospedale), piazzale Cavour (tratto terminale)

Divieto di sosta con il provvedimento della rimozione forzata (eccetto veicoli autorizzati) dalle ore 6 alle ore 14 del giorno sabato 19.09.2026 in piazza Galliano e via Derossi.

Divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di circolazione (a eccezione dei veicoli autorizzati) in Ceva dalle ore 6 alle ore 14 del giorno sabato 19.09.2026 in viale Cesare Battisti e piazza A. Diaz.

Divieto di sosta con il provvedimento della rimozione forzata eccetto veicoli al servizio di persone disabili dalle ore 6 del giorno sabato 19.09.2026 alle ore 22 del giorno domenica 20.09.2026 in via XX Settembre (tratto di parcheggio prospiciente edificio ex ospedale).

Chiusura del tratto cittadino della SS 28 compreso tra il km 53+150 (innesto via Madonna di Campagna) e il km 53+950 (via Matteotti) mediante l’istituzione del divieto di circolazione dalle ore 8 del giorno venerdì 18.09.2026 alle ore 20 del giorno lunedì 21.09.2026 (con l’eccezione dei veicoli autorizzati e dei mezzi di soccorso).

c.s.