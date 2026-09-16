Alba 2027 svela il programma: da Cattelan a Vezzoli, l’arte contemporanea entra in città (FOTO)

Teatro Sociale gremito per la presentazione della Capitale italiana dell’arte contemporanea. Gatto, Sandretto Re Rebaudengo e Ballario raccontano i primi progetti.

Inaugurazione il 21 gennaio con il ministro Giuli

Due sale aperte e un Teatro Sociale “Giorgio Busca” gremito per scoprire che cosa sarà Alba Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027. Martedì sera, 15 settembre, la città ha presentato ufficialmente i primi progetti di un programma che entrerà nel vivo giovedì 21 gennaio, con l’inaugurazione alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Una presenza che riporta inevitabilmente alla proclamazione del 17 ottobre 2025, avvenuta nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma. Fu proprio Giuli ad annunciare la scelta di Alba, giocando in quell’occasione con “Albachiara” di Vasco Rossi. Un richiamo tornato più volte anche martedì sera al Sociale e ripreso fin dall’intervento del sindaco Alberto Gatto.

La serata, moderata dal direttore de Il Giornale dell’Arte Luca Zuccala, ha visto inizialmente sul doppio palco, per i saluti istituzionali, il sindaco Gatto, l’assessore della Regione Piemonte Marco Gallo e il presidente della Camera di Commercio di Cuneo Luca Crosetto. Poi spazio alla presidente dell’associazione Le Fabbriche del Vento Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e al direttore artistico Nicolas Ballario, chiamati a illustrare il programma.

«Un modo per guardare Alba con occhi nuovi. Non lo consideriamo solo un appuntamento culturale, ma la capacità di attrarre nuove energie», ha spiegato Gatto, ringraziando quanti hanno lavorato al progetto.

Un progetto che nasce dal titolo conquistato lo scorso ottobre con “Le fabbriche del vento”, scelto all’unanimità dalla giuria ministeriale, e dal contributo di un milione di euro destinato alla realizzazione delle iniziative previste nel dossier.

A entrare nel merito della rete costruita attorno ad Alba 2027 è stata Patrizia Sandretto Re Rebaudengo: «Vi ringrazio per l’intesa e per la collaborazione». Quindi il senso dell’operazione: «Abbiamo immaginato Alba come una piattaforma radicata sul territorio ma di respiro internazionale».

I primi nomi annunciati danno la misura del programma. A gennaio aprirà “Quasi un autoritratto”, mostra dedicata a Pinot Gallizio e curata da Maurizio Cattelan e Marta Papini, visitabile fino a luglio. In autunno sarà invece la Fondazione Ferrero a ospitare “La Discoteca di Roberto Longhi”, con Francesco Vezzoli chiamato a confrontarsi con la figura del grande storico dell’arte albese, in un progetto curato insieme ad Arturo Galansino.

La presentazione ha poi messo in fila i diversi tasselli di Alba 2027: il circuito “Extra”, illustrato dall’assessora alla Cultura e vicesindaco Caterina Pasini; le “Capitali Sorelle”, con il direttore generale dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Bruno Bertero; la mostra Longhi con Arturo Galansino; quella dedicata a Gallizio con Marta Papini; “Vigne ad Arte” con la curatrice Costanza Vilizzi; la biblioteca dedicata a Luca Beatrice con Niccolò Beatrice; Radis 2027 con Ilaria Menolascina di Fondazione Arte CRT e “Luci d’Artista” con il critico e curatore Antonio Grulli.

Ampia anche la rappresentanza dei partner economici e istituzionali: sul palco Carlo Vassallo per Fondazione Ferrero, Mauro Gola per Fondazione CRC, Giuseppe Miroglio per Miroglio Group, Tino Cornaglia per Banca d’Alba, Giuliano Viglione per l’Associazione Commercianti Albesi, Mariano Costamagna per Confindustria Cuneo e Daniela Balestra per Confartigianato Imprese Cuneo.

Proprio Cornaglia ha giocato con il titolo di un libro dell’albese Aldo Cazzullo per raccontare il clima della serata: «Questa per noi è una “serata particolare”».

A Nicolas Ballario è toccato invece uno degli interventi più vivaci della serata, tra ironia, racconti e momenti di emozione. Uno in particolare ha coinvolto Maria Franca Fissolo Ferrero, scomparsa lo scorso febbraio. Ballario ha ricordato la nascita di “Alba”, la grande opera di Valerio Berruti realizzata in piazza Michele Ferrero, e le parole con cui la signora Maria Franca aveva colto il carattere della scultura: «Monumentale, ma leggera come un soffio». Una definizione che lo stesso Berruti aveva raccontato pubblicamente già nel 2022 e che, rievocata al Sociale, è stata accompagnata dall’applauso della sala.

Tra le curiosità della serata anche il logo ufficiale di Alba 2027. Le quattro lettere che compongono il nome della città, stilizzate e appoggiate su linee geometriche, richiamano un progetto architettonico della metà degli anni Cinquanta con cui Pinot Gallizio volle dare uno spazio alla comunità nomade albese.

A chiudere gli interventi sono state infine tre testimonianze legate ad altrettante realtà della città: l’imprenditrice e collezionista Roberta Ceretto, Riccardo Corino, presidente del Centro Studi Beppe Fenoglio, e Axel Iberti, presidente dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Ma il finale ha riportato tutti a quel 17 ottobre 2025 e al gioco di parole che ormai accompagna la Capitale. “Albachiara” di Vasco Rossi, citata più volte nel corso della serata, è risuonata nel Teatro Sociale, richiamando la canzone con cui Giuli aveva accompagnato a Roma l’annuncio della nomina.

Ballario non ha rinunciato all’ultima battuta: «Se dobbiamo fare una “tamarrata”, facciamola fino in fondo…».

E “Albachiara” è partita davvero, accompagnando gli ultimi applausi della sala.

Il conto alla rovescia, adesso, ha anche una data: 21 gennaio 2027. Quel giorno Alessandro Giuli sarà ad Alba per l’inaugurazione ufficiale dell’anno da Capitale italiana dell’arte contemporanea.