Mondovì – Equinozio d’autunno al Museo della Ceramica: arriva Nocturnalia

In occasione dell’equinozio d’autunno, domenica 20 settembre 2026 alle 17.30 il Museo della Ceramica di Mondovì Piazza ospita “Nocturnalia – Victoria e le altre: un viaggio tra fiori e impollinatori”, un appuntamento di storytelling e laboratorio dedicato alla straordinaria biodiversità vegetale. L’iniziativa è curata da A.Di.P.A. – sezione Piemonte, in collaborazione con il Comitato Monfleur, e propone un percorso immersivo tra profumi notturni, strategie riproduttive e seduzioni al chiaro di luna.

La parte narrativa accompagnerà il pubblico alla scoperta delle sorprendenti modalità con cui le piante attirano gli impollinatori, in un gioco sinestetico e sensoriale che rivela l’ingegno evolutivo delle creature vegetali. Un viaggio che unisce divulgazione scientifica, immaginazione e osservazione, mettendo al centro la varietà delle forme, dei colori e dei comportamenti del mondo botanico.

A seguire, il laboratorio offrirà un’esperienza pratica basata sulla classificazione di diverse specie vegetali attraverso apposite carte illustrate, pensate per coinvolgere partecipanti di tutte le età. Al termine dell’attività, saranno distribuite bustine di semi in omaggio, per continuare a coltivare la curiosità anche a casa.

L’incontro si terrà in Piazza Maggiore, Mondovì Piazza, con ingresso libero. È gradita la prenotazione scrivendo a [email protected].