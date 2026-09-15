Il sindaco di Alba Alberto Gatto a Balvano per l’intitolazione della scalinata a Michele Ferrero (FOTO)

Il sindaco Alberto Gatto ha partecipato lunedì 14 settembre alla cerimonia ufficiale di intitolazione della scalinata di Balvano a Michele Ferrero, un omaggio alla memoria dell’imprenditore albese e al profondo legame costruito negli anni con la comunità lucana, dove ha sede uno degli stabilimenti produttivi del colosso dolciario.

La cerimonia ha visto la partecipazione del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e del sindaco del Comune Ezio Di Carlo che, nei loro interventi, hanno ricordato il rapporto tra Michele Ferrero e Balvano, nato all’indomani del devastante terremoto del 1980, attraverso la volontà di creare lavoro, opportunità e prospettive per una comunità duramente colpita dal sisma. L’intervento industriale della Ferrero ha infatti accompagnato la rinascita del paese, trasformando nel tempo quello che era nato come un gesto di solidarietà in una realtà produttiva di eccellenza.

“È un onore partecipare a ogni evento che viene organizzato in memoria di Michele Ferrero – dichiara il sindaco Alberto Gatto –. Una figura alla quale, come ho avuto modo di toccare con mano anche in questa occasione, non solo Alba, ma tantissime comunità sono infinitamente riconoscenti. Il legame tra Michele Ferrero e Balvano rappresenta una delle testimonianze più belle di come un’impresa possa essere capace di creare valore non soltanto economico, ma anche sociale e umano. Ho avuto anche l’occasione di visitare lo stabilimento locale e ho scoperto una realtà industriale davvero importante, moderna e fortemente radicata nel territorio. Voglio ringraziare il sindaco di Balvano Ezio Di Carlo per l’invito e per l’importante opera di memoria che sta portando avanti. Ricordare Michele Ferrero significa ricordare un modo di fare impresa fondato sulla responsabilità, sulla capacità di guardare lontano e sulla convinzione che investire in un territorio significhi prima di tutto investire nelle persone”.