Gli IDEA Talks sbarcano a Cuneo: Stefania Belmondo si racconta venerdì 18 settembre – COME PARTECIPARE

Gli IDEA Talks arrivano per la prima volta a Cuneo con una protagonista che ha scritto alcune delle pagine più importanti dello sport italiano. Venerdì 18 settembre, alle ore 18, nella Sala Michele Ferrero di Confindustria Cuneo, Stefania Belmondo sarà ospite del terzo appuntamento della rassegna promossa da Rivista IDEA.

“La vittoria è un punto di partenza” è il titolo dell’incontro, durante il quale la campionessa presenterà, in dialogo con Edward Pellegrino di IDEAWebtv, “Ho imparato a vincere. Passione, fatica e tenacia per il traguardo”, pubblicato da Graphot Editrice nel febbraio 2026 e scritto insieme ad Antonella Saracco. Per il libro sarà la prima presentazione a Cuneo.

Dieci medaglie olimpiche, tredici mondiali, 68 podi e 24 vittorie in Coppa del Mondo fanno di Belmondo una delle atlete italiane più titolate di sempre. A Cuneo si andrà oltre il palmarès, ripercorrendo una storia fatta di successi, sconfitte, fatica e determinazione, fino alla vita dopo l’agonismo e al rapporto con le nuove generazioni. «Riflettendo mi sono resa conto che sono state maggiori le occasioni in cui ho perso rispetto a quelle che ho vinto», racconta Belmondo. La sconfitta può diventare così un’occasione per «capire dove si è sbagliato per migliorare».

IDEA Talks porta fuori dalle pagine di Rivista IDEA incontri e conversazioni con protagonisti dello sport, dell’attualità, della cultura, dell’economia e della società. La rassegna, inaugurata a luglio a Barolo con Pietro Senaldi e proseguita con l’appuntamento dedicato al “caso Roggero”, continuerà nei prossimi mesi con nuovi ospiti e nuove tappe sul territorio.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Sport & Impresa, progetto di Confindustria Cuneo – Sezione Turismo e Sport, Gruppo Sport. Quest’ultimo, lanciato nel luglio 2026 come hub di riferimento per associazioni e società sportive della provincia, riunisce già oltre 30 realtà che rappresentano complessivamente circa 7.000 soci e tesserati. L’incontro di venerdì 18 settembre è a ingresso gratuito, con prenotazione necessaria. Al termine sarà possibile incontrare Stefania Belmondo per il firmacopie del libro.

Prenotazioni su Eventbrite:

IDEA Talks – La vittoria è un punto di partenza | Stefania Belmondo