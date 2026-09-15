«Dare senza perdere, prendere senza togliere»: da Pollenzo un’altra idea di economia

Sostenibilità, competitività e bene comune al centro dell’incontro promosso dalla Camera di commercio di Cuneo. Realacci: «Le imprese che investono nel green vanno meglio». Barbero: «Rimettere l’uomo al centro».

Un minuto di silenzio, prima delle parole. Si è aperto così, oggi a Pollenzo, l’incontro “L’economia di Francesco. Economia, sostenibilità e bene comune”: nel giorno dei funerali di Stato di Emma Bonino, braidese, il pubblico ha ricordato la storica leader radicale e, insieme, Carlo Petrini, altra figura profondamente legata a questa terra e alla stessa Pollenzo.

Poi il confronto sul futuro, partendo da una domanda che riguarda da vicino anche le imprese della Granda: è possibile crescere senza consumare ciò che abbiamo intorno, creare valore senza sottrarlo alla comunità?

«Dare senza perdere, prendere senza togliere». È nella frase dell’economista Stefano Zamagni, ripresa al termine dell’incontro da Mariano Costamagna, che può essere racchiuso il senso del pomeriggio vissuto oggi, martedì 15 settembre, all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

“L’economia di Francesco. Economia, sostenibilità e bene comune”, l’appuntamento organizzato dalla Camera di commercio di Cuneo nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario del Palazzo Camerale e in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, ha messo attorno allo stesso tavolo istituzioni, studiosi e imprese per interrogarsi su un modello di sviluppo capace di tenere insieme competitività, persone, comunità e ambiente.

Un confronto che ha provato soprattutto a superare l’idea della sostenibilità come semplice costo o adempimento imposto alle aziende. «È un fattore competitivo», ha sottolineato Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, richiamando i dati delle imprese italiane che hanno investito in fonti rinnovabili, risparmio energetico, riduzione dei consumi, recupero dei rifiuti e innovazione di processo e di prodotto. Sono circa il 40% del totale e, ha spiegato, «vanno meglio»: innovano ed esportano di più e producono più posti di lavoro. In Piemonte sono circa 40 mila, di cui 7 mila nella provincia di Cuneo.

Realacci ha portato l’esempio del vino, particolarmente significativo proprio a Pollenzo e nel Cuneese. Dopo il trauma dello scandalo del metanolo del 1986, il settore ha saputo passare dalla logica della quantità e del basso prezzo a quella della qualità e del legame con il territorio. Oggi l’Italia esporta vino per circa 8,5 miliardi di euro. «La verità – ha sintetizzato Realacci – è che l’Italia vince se fa l’Italia». Bellezza, innovazione, sostenibilità e rapporto con le comunità diventano così non un limite, ma elementi della capacità di competere.

Da Pollenzo è arrivato anche il richiamo alle tre parole rese celebri da Carlo Petrini: “buono, pulito e giusto”. Per Silvio Barbero, del Comitato esecutivo dell’Università di Scienze Gastronomiche, la difficoltà non sta nello scegliere quale sia la più importante, ma nel riuscire a tenerle insieme. «Non sono tre parole, ma un unico concetto, un’unica visione». La sfida delle imprese, secondo Barbero, è avviare «un percorso di rigenerazione» verso un’economia che non sia fondata soltanto sullo sfruttamento delle risorse, ma torni a mettere l’uomo al centro.

Un principio che riguarda direttamente anche il ruolo dell’imprenditore: «Se porta avanti una politica di depredazione delle risorse non fa il suo mestiere. Se invece rigenera la propria attività, questa diventa utile anche alla comunità locale». È qui che il pensiero di Francesco torna contemporaneo: nella necessità di ricostruire un rapporto tra uomo e natura che, ha osservato Barbero, «si è un po’ rotto».

A raccogliere il messaggio dal punto di vista del sistema imprenditoriale è stato Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo. «Abbiamo ascoltato e imparato tante cose. Ora cercherò di trasmetterle ai miei associati, agli amici e alla mia comunità». E soprattutto una frase, ascoltata durante il pomeriggio, destinata a restare: «Dare senza perdere, prendere senza togliere». Poche parole che Costamagna ha indicato come possibile sintesi dell’intera giornata: uscire da Pollenzo «con qualcosa in più da trasmettere».