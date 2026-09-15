Cuneo: parte il “Cuneo Organ Festival 2026”, tra concerti, percorsi tematici e appuntamenti immersivi

Prende il via il 29 settembre la 38ª edizione del Cuneo Organ Festival, rassegna proposta da Itinerari in Musica sotto la direzione artistica di Luca Benedicti, con il contributo del Comune di Cuneo, della Fondazione CRC e della Fondazione CRT. Un’edizione che conferma l’ingresso gratuito ai concerti e introduce una curiosità: ogni appuntamento richiama nel titolo lo stile architettonico del periodo storico cui appartengono i brani eseguiti, creando un ponte tra musica e arti visive.

La veste grafica, firmata dal grafico ufficiale Giulio Steve, sceglie come simbolo della stagione la ninfea, ritratta in uno scatto del fotografo tedesco Wolfgang Hasselmann. La simmetria verticale del fiore, riflessa nell’acqua increspata, evoca visivamente l’ordine delle canne dell’organo, trasformando l’immagine in una metafora poetica del canneggio.

L’inaugurazione – 29 settembre, Festa di San Michele Arcangelo

Alle 21, nella Cattedrale di Santa Maria del Bosco, il celebre organista svizzero Vincent Thévenaz aprirà la rassegna con il programma “Dallo Sturm und Drang allo Jugendstil”. Il percorso musicale attraversa Bach, Krebs, Schumann, Vierne e Liszt, in un viaggio che dal classicismo monumentale conduce alla modernità floreale dello Jugendstil, fino all’esplosione virtuosistica del Preludio e Fuga su B.A.C.H.

Gli appuntamenti successivi

– Sabato 3 ottobre, ore 21, Chiesa del Sacro Cuore di Gesù: Elisa Teglia con “Tra il Liberty e l’Art Nouveau in Italia e Francia”. Un programma che dialoga tra rigore bachiano, eleganza francese e sinfonismo organistico di fine Ottocento.

– Sabato 10 ottobre, ore 21, Sacro Cuore: Ulfert Smidt con “Tra lo Jugendstil e l’Art Nouveau in Germania e Francia”, concerto benefico in collaborazione con la Fondazione Ospedale Santa Croce.

– Sabato 17 ottobre, ore 21, Sacro Cuore: l’inglese Jack Oades con “Dal Barocco tedesco al Glasgow Style”, un itinerario che attraversa secoli e scuole organistiche.

– Venerdì 23 ottobre torna Organi…zziamo la Città, evento immersivo dedicato alla scoperta del “re degli strumenti”. In collaborazione con il Conservatorio G.F. Ghedini, l’Istituto Diocesano di Musica Sacra, il Liceo Musicale E. Bianchi, l’IC Viale Angeli e l’Unitre, studenti e pubblico potranno avvicinare da vicino meccanismi, storia e funzionamento dell’organo.

– Sabato 24 ottobre, ore 21, Cattedrale di Santa Maria del Bosco: Letizia Romiti con “Romanticismo e tardo-Romanticismo tra Germania e Francia”, un repertorio che esplora le atmosfere liriche e sinfoniche dell’Ottocento europeo.

Partnership e collaborazioni

Dal 2023 il Festival si avvale della partnership progettuale tra l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cuneo e Itinerari in Musica, con la coproduzione dell’Associazione Culturale Organalia. Collaborano inoltre Regione Piemonte, Consiglio Regionale, Fondazione Ospedale di Cuneo Onlus, il Conservatorio Ghedini, l’Istituto Diocesano di Musica Sacra “Gianfranco Agamenone”, il Liceo Musicale E. Bianchi – Virginio, l’IC Viale Angeli e La Route Royale des Orgues.

Media partner: Soloclassica Channel, Amici della classica a Torino e in Piemonte, La musica del Settecento e Intrecci Barocchi. Partner tecnici: L’Antica Bottega Artigiana Vegezzi‑Bossi ed Elegia Classics. Sostiene il progetto il Rotary Club Cuneo 1925 – Distretto 2032.

Per informazioni: [email protected].