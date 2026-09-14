Prazzo: cercatore di funghi punto da vespe, intervento dell’elisoccorso per anafilassi in zona impervia

Questa mattina il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel comune di Prazzo (CN) per soccorrere un cercatore di funghi colpito da una puntura di vespe e in anafilassi. L’allarme è stato lanciato intorno alle 8 dal compagno di cerca, che ha immediatamente richiesto aiuto vista la gravità della situazione.

I due si trovavano bloccati in una zona estremamente impervia, condizione che ha richiesto al tecnico del Soccorso Alpino l’impiego di avanzate tecniche alpinistiche per raggiungerli, metterli in sicurezza e consentire lo sbarco dell’equipe sanitaria dell’elisoccorso. Una manovra complessa, resa necessaria dalla morfologia del terreno e dalla necessità di intervenire con rapidità su un paziente in reazione allergica severa.

Entrambi sono stati recuperati tramite verricello e imbarcati a bordo dell’elicottero. Il cercatore di funghi è stato trasportato in ospedale con codice giallo, mentre il compagno è stato accompagnato a valle in sicurezza.