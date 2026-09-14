Mondovì saluta Raffaele Costa: i funerali di Stato in diretta (FOTO E VIDEO)

Sindaci arrivati da tutta la provincia, rappresentanti delle istituzioni, parlamentari, amministratori e tanti monregalesi. È un grande e caloroso abbraccio quello che Mondovì e l’intero territorio stanno stringendo attorno alla famiglia di Raffaele Costa.

Siamo davanti alla Cattedrale di San Donato, nel cuore di Mondovì Piazza, dove tra pochi istanti avranno inizio i funerali di Stato dell’ex ministro, parlamentare e storico esponente liberale, scomparso a 90 anni.

Un parterre istituzionale di primissimo piano. Sono arrivati il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, i ministri Paolo Zangrillo, Gilberto Pichetto Fratin e Orazio Schillaci, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e la senatrice Stefania Craxi. Tra le presenze anche Emanuele Filiberto di Savoia.

Accanto alla moglie Gabriella, ai figli Enrico e Maria Paola e ai familiari, c’è soprattutto la sua Mondovì. Una città in lutto che oggi, come ha ricordato il sindaco Luca Robaldo, rende il proprio tributo «a una persona che ha fatto tanto per Mondovì» e che continua a lasciare un segno anche nelle generazioni successive. E per Robaldo c’è anche un ricordo personale: «Con Raffaele ho mosso i primi passi». Parole che raccontano bene quanto il rapporto di Costa con questa terra sia andato oltre la politica e le istituzioni.

Oggi quell’abbraccio diventa quello di un’intera comunità: le istituzioni dello Stato, il Piemonte, la provincia di Cuneo, i sindaci e tanti monregalesi riuniti qui per salutare un uomo che ha attraversato decenni di storia politica italiana senza mai recidere il legame con la propria terra. Una giornata di lutto e di memoria.