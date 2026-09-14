Intervento notturno dell’elisoccorso per una cordata di alpinisti al bivacco Andreotti sul Monviso

La scorsa notte il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nella zona del Monviso per il recupero di una cordata di alpinisti che aveva trascorso la serata al bivacco Andreotti. Intorno alle 23 i due alpinisti hanno assistito a un importante distacco di rocce nelle vicinanze e, alla luce degli episodi verificatisi nelle scorse settimane, hanno preferito allertare i soccorsi.

Dalla Centrale Operativa è stato deciso l’invio dell’elisoccorso in operatività notturna per verificare che il distacco non avesse coinvolto il bivacco né compromesso la sicurezza degli alpinisti. Per garantire la massima tutela durante l’intervento è stato imbarcato un tecnico del Soccorso Alpino aggiuntivo, a supporto dell’equipe sanitaria e tecnica.

Giunti sul posto, i due alpinisti sono stati recuperati tramite verricello e riaccompagnati a valle in sicurezza. Le prime verifiche effettuate hanno confermato che il distacco non ha interessato il bivacco Andreotti né il percorso di salita alla cima, permettendo di escludere ulteriori criticità nella zona.