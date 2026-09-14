Guarene inaugura il nuovo polo scolastico di Vaccheria: 2,5 milioni di euro investiti per la scuola (FOTO)

Un unico polo scolastico, moderno, efficiente e sicuro, capace di accompagnare i bambini dai primi mesi di vita fino al termine della scuola primaria. È stato inaugurato venerdì 11 settembre a Guarene, in Vaccheria, il rinnovato plesso scolastico della frazione, al termine di un articolato programma di lavori che negli ultimi tre anni ha interessato l’intera area di via Aldo Moro.

Un investimento complessivo di circa 2,5 milioni di euro, attraverso il quale il Comune di Guarene ha progressivamente ridisegnato il polo scolastico, mettendo insieme la realizzazione di nuovi edifici, la riqualificazione di quelli esistenti, interventi di efficientamento energetico e la completa sistemazione degli spazi esterni. Circa un quarto dell’investimento complessivo è stato sostenuto direttamente dal Comune di Guarene, mentre per la restante parte l’Amministrazione è riuscita a intercettare e mettere a sistema differenti linee di finanziamento, tra PNRR, GSE 2.0, Fondazione CRC, Fondazione CRT e Ministero dell’Interno.

Il risultato è oggi un polo che riunisce asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria, consentendo di costruire nello stesso luogo un percorso educativo rivolto alle diverse fasce d’età. Tra gli interventi più rilevanti c’è la realizzazione del nuovo asilo nido, ricavato attraverso l’ampliamento e l’efficientamento della struttura esistente nell’ambito della Missione 4 del PNRR. Il servizio dispone di 30 posti, di cui 6 destinati ai lattanti e 24 ai bambini semi-divezzi e divezzi, e completa l’offerta educativa del territorio rivolgendola anche alla fascia da 0 a 3 anni. Ad affiancare il Comune di Guarene nella gestione del nuovo nido comunale, le cooperative sociali Motiva e Coesioni Sociali, rafforzando il patto educativo tra famiglie, servizi, scuola e territorio, concretizzando inoltre un polo dell’infanzia 0-6 anni, proprio quel modello di continuità di cui si parla nel CPT (Coordinamento Pedagogico Territoriale) albese.

Al nuovo nido si affianca la nuova mensa a servizio della scuola primaria e dell’intero plesso, altro importante tassello del programma di interventi sul polo scolastico, i cui lavori sono stati avviati nel giugno 2023. Particolarmente significativo anche l’intervento sulla scuola primaria, sottoposta a una profonda riqualificazione energetica finalizzata al raggiungimento della qualifica di edificio NZEB – Nearly Zero Energy Building, cioè a energia quasi zero. L’opera, finanziata attraverso il GSE e la Fondazione CRC, ha interessato opere edili, impianti termici e di condizionamento e impianti elettrici.

“Quella di oggi non è semplicemente l’inaugurazione di una nuova scuola, ma il punto di arrivo di un progetto nel quale abbiamo creduto e investito per anni – dichiara il sindaco di Guarene, Simone Manzone –. Abbiamo destinato alla scuola circa 2,5 milioni di euro, facendo una scelta precisa: investire sui bambini e sulle famiglie significa investire sul futuro della nostra comunità. Una parte importante dello sforzo è stata sostenuta direttamente dal Comune, ma siamo riusciti soprattutto a cogliere opportunità diverse e a trasformare finanziamenti nazionali, europei e delle Fondazioni bancarie del territorio in opere concrete per Guarene. Oggi a Vaccheria abbiamo un polo che accompagna i bambini dal nido alla primaria, con strutture nuove o completamente riqualificate, efficienti, sicure e circondate da spazi pensati per loro. È un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi e che vogliamo condividere con tutta la comunità”.

L’intervento non si è infatti limitato agli edifici. Una parte importante del progetto ha riguardato la sistemazione complessiva degli spazi esterni, pensati come parte integrante dell’attività scolastica e non soltanto come aree di servizio. Il progetto esecutivo approvato nel marzo 2026 per la sistemazione interna ed esterna del polo ha previsto un investimento articolato in diversi lotti: nuovi camminamenti, sistemazione dei giardini, recupero dell’area dell’ex campo sportivo, nuove attrezzature ludiche e allestimenti interni. Sono inoltre stati realizzati ulteriori interventi di completamento: dalla sistemazione delle aree verdi alla tinteggiatura del nido, dai nuovi arredi alle schermature solari, fino alle recinzioni e agli elementi necessari a rendere gli spazi pienamente fruibili e sicuri. Le aree all’aperto sono state organizzate tenendo conto delle diverse fasce d’età, creando spazi destinati al gioco ma utilizzabili anche per attività educative e didattica all’aperto. Un’impostazione che completa l’idea di un vero campus scolastico per la frazione: un ambiente unitario nel quale edifici, verde e servizi concorrono alla qualità dell’esperienza quotidiana dei bambini. Già nella scorsa primavera l’Amministrazione aveva indicato proprio nella realizzazione delle aree gioco differenziate e degli spazi per la didattica all’aperto l’ultima fase del progetto.

“Con questo intervento consegniamo alle famiglie non soltanto edifici più belli e funzionali, ma servizi – conclude Manzone –. Il nuovo nido, la mensa, la riqualificazione della primaria, gli spazi per l’infanzia e le aree esterne rappresentano un investimento sulla qualità della vita di chi abita a Guarene. Vedere oggi questi luoghi finalmente vissuti dai bambini è il modo migliore per dare un senso al lavoro fatto in questi anni”.

L’inaugurazione di venerdì 11 settembre – aperta alla cittadinanza e arricchita dagli interventi del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, del presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, del consigliere generale della Fondazione CRC Mario Canova, del vicepresidente dell’associazione Sindaci del Roero Stefano Rosso, del Dirigente Ufficio Scolastico – Ambito Territoriale di Cuneo Umberto Pelassa, della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Canale Manuela Torta e del direttore del Consorzio socio assistenziale Alba – Langhe – Roero Marco Bertoluzzo –, ha previsto la visita ai nuovi locali, il brindisi inaugurale e il rinfresco, accompagnati dall’esibizione degli Sbandieratori e Musici Terre Sabaude, e da momenti di animazione dedicati ai bambini, grazie al supporto dell’associazione Alba Cheer Titans e dell’ASD Ginnastica Ritmica Victoria Alba. Il nuovo polo entra così pienamente in funzione con l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027.