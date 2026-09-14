Grande successo ad Alba per la seconda edizione del Memorial Max Poggio di padel

Ad Alba si è disputata nel weekend del 12 e 13 settembre 2026 la seconda edizione del Memorial Max Poggio, appuntamento nato per ricordare con il sorriso Massimiliano Poggio, portiere molto conosciuto nel territorio e uomo di sport capace di trasmettere valori autentici attraverso il calcio e la sua esperienza tra i pali. Due giornate di gioco, partecipazione e comunità, nel segno di un ricordo che continua a unire.

Quest’anno, a testimoniare la vicinanza delle istituzioni, è stato presente il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha scelto di scendere in campo giocando in coppia con Francesca Campigotto, portando un messaggio di affetto alla famiglia Poggio e a tutti i partecipanti. La formula del Memorial ha visto il doppio femminile protagonista nella giornata di sabato e il doppio maschile nella giornata di domenica. Quest’ultimo, a 16 coppie, è stato vinto nuovamente dal duo Pasquero-Marengo.

La competizione si è conclusa con le premiazioni affidate alla famiglia Poggio, gesto che ha ribadito il valore umano dell’iniziativa e il legame profondo con chi ha conosciuto e apprezzato Max. Anche questa edizione è stata resa speciale dall’energia di RH DeeJay e dal contributo degli sponsor che hanno sostenuto l’evento: Eliotec, il Birrificio Boia Faus nella persona di Diego Morengo, l’azienda Zunino, Massucco per i fiori, oltre al ringraziamento particolare a Lele Paone, maestro del Fior Fiore Padel di Alba dove si è tenuto il torneo, che hanno supportato l’organizzazione.

Il Memorial Poggio si conferma così non solo come appuntamento sportivo, ma come momento di comunità, amicizia e memoria condivisa. Un’occasione per celebrare una persona che ha saputo lasciare un segno positivo, continuando a vivere nel ricordo di ciò che ha fatto e nelle persone che ogni anno scelgono di partecipare.