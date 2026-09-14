Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Che spettacolo la nuova formula! Dilaga lo Sporting Savigliano, 0-0 tra Manta ed Olimpic Saluzzo

Primi novanta minuti del nuovo format relativo alla Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria che hanno regalato emozioni e sorprese.

Dilaga lo Sporting Savigliano a Racconigi mentre firmano i poker Clavesana, Piobesi e Passatore. Pareggio a reti inviolate nel derby saluzzese tra Manta ed Olimpic Saluzzo mentre termina 1-1 la sfida tra Elledì e Sommarivese. Quattro reti dell’Auxilium Cuneo sul campo del San Pedro mentre Lagnasco e Langa battono rispettivamente Cervignasco e Lions United Alba. Basta un gol al Caraglio per battere il Virtus Busca così come alla Stella Maris per espugnare il campo dell’Accademia Calcio Alba.

Tris dell’Academy Canale e della Benese contro Cavallermaggiore e Margaritese così come la Polisportiva Montatese e la Polisportiva Olmense non lasciano scampo ad Alba Futsal e San Bernardo. Successi interni per Bandito, Pol. 2RG e San Biagio che battono rispettivamente CB Sport Caramagna (2-0), Villafalletto (3-1) e Castellettese (2-1) mentre Piazza, Villanova Solaro ed Enviese espugnano i campi di Ama Brenta Ceva (0-1), Orange Cervere (1-2) e Vottignasco (1-2).