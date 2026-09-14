Acqua Sant’Anna Cuneo alza il sipario sulla nuova stagione e lancia la campagna di crowfunding

Quasi 2.000 persone hanno riempito il Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta per la presentazione ufficiale della nuova stagione del Cuneo Volley, in una serata che ha dato il via al nuovo percorso della società in SuperLega.

La grande novità è il nuovo naming: Cuneo Volley diventa Acqua Sant’Anna Cuneo, grazie alla partnership con l’azienda piemontese, fortemente legata al territorio. A condurre la serata è stato Pierluigi Pardo, giornalista ed ex volto Sky, oggi a DAZN. Tra gli interventi istituzionali, il videomessaggio del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha sottolineato il valore dello sport e ringraziato il presidente Gabriele Costamagna e la società per il lavoro svolto.

La sindaca di Cuneo Patrizia Manassero ha ribadito il forte legame tra la città e la pallavolo: «Il volley è lo sport di Cuneo e la presenza di tanta gente sugli spalti lo dimostra. La città rinnova la propria vicinanza ai dirigenti, agli atleti e agli sponsor che credono in questo progetto.»

Presenti anche Claudia Martin, delegata CONI, e Marco Gallo, assessore regionale alla Montagna. Hanno inoltre fatto pervenire i propri saluti Paolo Bongioanni, assessore regionale allo Sport, e Mauro Bernardi, consigliere della Fondazione CRC.

Acqua Sant’Anna Cuneo, una partnership per il futuro

Accolto dall’entusiasmo del pubblico, Luca Cheri, amministratore delegato di Acqua Sant’Anna, ha ufficializzato il nuovo naming della squadra. «È una grande emozione. Ci tenevamo molto a questo momento perché Acqua Sant’Anna è un’azienda profondamente legata a questo territorio. Per noi era importante tornare alle nostre origini attraverso lo sport, l’idratazione e soprattutto i giovani, che rappresentano un elemento fondante della nostra attività.»

Cheri ha spiegato le ragioni della partnership: «In Cuneo Volley abbiamo trovato i valori nei quali crediamo: i giovani, lo sport, l’aggregazione sana e la volontà di competere con umiltà, cercando di vincere e migliorarsi. Vogliamo costruire un percorso di largo respiro, non una collaborazione limitata a una sola stagione.»

Anche sul piano sportivo l’obiettivo è ambizioso: «Vogliamo fare conoscere sempre di più i nostri prodotti attraverso lo sport, anche ai massimi livelli. E agonisticamente vogliamo fare ancora meglio quanto è già stato fatto.»

Il settore giovanile e il sitting volley

Grande spazio è stato dedicato al futuro della società con la sfilata delle formazioni giovanili di Cuneo Volley.

Presentata anche la collaborazione con la Scuola di Pallavolo di Liano Petrelli, che ha ricordato il proprio legame con il Palazzetto di San Rocco Castagnaretta, e la formazione di sitting volley, ulteriore espressione di una pallavolo inclusiva e aperta a tutti.

Cuneo Volley, parte il progetto di crowdfunding

Il presidente Gabriele Costamagna ha presentato il Consiglio di amministrazione e illustrato il nuovo progetto di partecipazione popolare attraverso il crowdfunding.

È online www.cuneodichicicrede.it, piattaforma attraverso la quale tifosi, cittadini, appassionati e imprese potranno entrare direttamente nel progetto societario. «Con quasi 2.000 persone al Palazzetto abbiamo avuto la conferma di quanto sia forte il rapporto tra Cuneo Volley e il territorio. Il nostro obiettivo è fare diventare Cuneo Volley un’istituzione della città, al di là della figura del presidente.»

Le quote di partecipazione saranno da 200 e 2.000 euro, con la possibilità per i soci di partecipare all’assemblea e contribuire alle scelte societarie. «Vorremmo che fossero tanti i soci, perché tanti devono essere i rappresentanti di questo territorio. È un progetto che richiede coraggio, ma crediamo sia un’opportunità importante per il futuro di Cuneo Volley.»

Ecco la nuova Acqua Sant’Anna Cuneo

A chiudere la serata è stata la presentazione della prima squadra, pronta ad affrontare una nuova stagione in SuperLega.

Il primo giocatore a uscire dal tunnel è stato Lorenzo Codarin, mentre è stato capitan Mimmo Cavaccini a sintetizzare il rapporto tra squadra e città: «Vogliamo vivere le emozioni che questa città sa dare.»

Una serata che ha riunito prima squadra, settore giovanile, sitting volley, istituzioni, partner e tifosi sotto un unico progetto.

Acqua Sant’Anna Cuneo è pronta a iniziare la nuova stagione. Con una nuova identità, nuovi obiettivi e la volontà di costruire il futuro insieme alla propria città e al proprio territorio.

IL PRIMO TEST STAGIONALE

Prima uscita stagionale positiva per Acqua Sant’Anna Cuneo, che al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta, dopo la presentazione ufficiale della squadra, supera la Negrini CTE Acqui Terme per 3-1 (25-21/25-15/29-31/27-25), formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A3, nel match valido per il Trofeo Energia Pulita Nord Ovest.

Un test utile per coach Matteo Battocchio, che ha dato spazio a gran parte degli effettivi a disposizione, gestendo anche i carichi di lavoro della prima fase di preparazione. Sono rimasti precauzionalmente a riposo Nathan Feral e Leandro Mosca, da poco rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali e pronti a unirsi al gruppo nei prossimi allenamenti.

Cuneo parte forte e conquista il primo set 25-21, prima di allungare nel secondo parziale, chiuso 25-15. Più combattuto il terzo set, con Acqui Terme capace di rimontare e imporsi ai vantaggi 31-29. Nel quarto parziale la squadra di Battocchio reagisce e, dopo una lunga rincorsa, ribalta il punteggio fino al 25-23, chiudendo positivamente il primo test della stagione.

Ampio spazio alle rotazioni per il tecnico cuneese, con minuti anche per i giovani e per gli atleti aggregati al gruppo in questa fase della preparazione. Tra i protagonisti della gara Ethan Champlin, autore di una prestazione positiva anche al servizio e a muro.

Battocchio: «Il talento va sfruttato nella maniera giusta»

«Per un set e mezzo e nella prima parte del terzo abbiamo giocato molto bene. È stato un test utile, con qualche normale rodaggio, ma abbiamo visto cose molto positive, soprattutto su quello che stiamo allenando. Abbiamo talento importante, che però dobbiamo imparare a sfruttare nella maniera giusta: nella pallavolo, se non chiudi tu la palla per vincere, la vincono gli altri».

Il tecnico sottolinea anche l’importanza delle rotazioni: «L’idea era quella di far giocare un po’ tutti, anche per gestire i carichi di lavoro e il numero di salti. È stata la prima settimana con un volume importante. Feral e Mosca inizieranno ad allenarsi con noi da lunedì e pian piano entreranno anche loro».

Battocchio guarda quindi ai prossimi test: «Dobbiamo essere lucidi, umili e determinati nel guardare il percorso fatto e capire se riusciamo a capitalizzarlo. Su molti aspetti oggi abbiamo fatto molto bene, mentre abbiamo avuto qualche difficoltà in attacco e in alcune situazioni difensive. Sono indicazioni utili per capire su cosa lavorare nelle prossime settimane».

Codarin: «Avevo i brividi quando sono entrato»

Per Lorenzo Codarin, uno dei protagonisti della serata, è stata una prima uscita speciale soprattutto per il ritorno davanti al pubblico cuneese.

«Siamo contenti di essere tornati in questo palazzetto, soprattutto davanti a tutta questa gente e in questa bellissima atmosfera. Sono qui ormai da sette anni e credevo di essermi abituato, ma quando sono entrato avevo ancora i brividi. È stata una prima amichevole importante, al di là del risultato, perché ci serviva per capire se stiamo lavorando nel modo giusto e seguendo le idee del coach».

Sul nuovo gruppo, Codarin aggiunge: «Siamo un gruppo giovane, con grandi talenti e tanta voglia di fare. Sono solo tre settimane che lavoriamo insieme, quindi siamo ancora un gruppo un po’ grezzo. Avremo bisogno di tempo, ma sono convinto che tra un mese saremo pronti per la prima di campionato e potremo costruire il nostro gioco, cercando di fare quel qualcosa in più che ci permetta di conquistare punti anche contro le big».

“Cuneo è di chi ci crede”

Prima il nuovo naming Acqua Sant’Anna Cuneo, poi la grande novità: la possibilità per tifosi, cittadini e imprenditori di diventare parte attiva del futuro del Club.

Il presidente Gabriele Costamagna aveva annunciato sorprese per la presentazione della stagione 2026/2027 e così è stato. La risposta del pubblico non si è fatta attendere: circa 2.000 tifosi sugli spalti, a testimonianza di un legame che va ben oltre il palazzetto e che coinvolge una comunità biancoblù radicata in tutta la regione e non solo.

Da oggi questa comunità potrà ritrovarsi in un’unica casa: quella del Cuneo Volley. Il Club lancia infatti “Cuneo è di chi ci crede”, una campagna di equity crowdfunding che apre il capitale societario a tifosi, cittadini, famiglie e imprese, trasformando il sostegno alla squadra in una partecipazione concreta alla sua crescita.

L’iniziativa rappresenta un nuovo capitolo del percorso iniziato nel 2017 e culminato con il ritorno in SuperLega, dopo oltre dodici anni. Un percorso costruito attraverso sostenibilità economica, gestione imprenditoriale e forte radicamento nel territorio, che oggi coinvolge una community di migliaia di tifosi e oltre 150 sponsor.

«Il Cuneo Volley non può essere la squadra di Gabriele Costamagna. E domani non dovrà essere la squadra di chi prenderà il mio posto. Deve essere la squadra di Cuneo», sottolinea il presidente Costamagna. «Per questo non immaginiamo un Presidente proprietario del Club, ma un Presidente custode del Club: qualcuno che riceve un patrimonio, lo fa crescere e lo consegna a chi verrà dopo, possibilmente più forte di come lo ha ricevuto».

La campagna prevede due modalità per diventare soci, “Socio della Gente” e “Socio Investitore”, entrambe con una partecipazione reale al capitale sociale del Cuneo Volley e con differenti livelli di partecipazione alle deliberazioni economiche e patrimoniali. Sono inoltre previsti reward dedicati, tra cui la Card Socio Cuneo Volley, la sciarpa Socio Sostenitore e specifici vantaggi legati agli abbonamenti e alla vita del Club.

Il capitale raccolto sarà destinato a tre obiettivi concreti: il rafforzamento patrimoniale della società; l’acquisizione e la ristrutturazione di un immobile destinato alla nuova foresteria del settore giovanile, con spazi per accoglienza, studio e supporto ai giovani atleti; e lo sviluppo di Palazzetto & Fan Experience, attraverso interventi su spazi, hospitality, aree sponsor, store, merchandising, tecnologia e servizi dedicati al pubblico.

Un progetto che vuole trasformare il capitale raccolto oggi in un patrimonio destinato a rimanere al Club domani.

«Non so chi sarà il Presidente del Cuneo Volley tra vent’anni. E, in fondo, è proprio questo il punto», aggiunge Costamagna. «I Presidenti passano. I giocatori passano. Gli allenatori passano. Anche noi passeremo. Il Cuneo Volley deve restare. Deve restare ai ragazzi, alle aziende, ai tifosi e alla città. Perché Cuneo non appartiene a un Presidente. CUNEO È DI CHI CI CREDE.»

L’operazione sarà realizzata attraverso Mamacrowd, piattaforma italiana di equity crowdfunding. L’obiettivo è costruire un ecosistema nel quale sport, impresa e comunità possano crescere insieme, consolidando un progetto che oggi si sviluppa attraverso prima squadra, settore giovanile, foresteria, sitting volley e attività sul territorio.

Dal campionato di Serie B 2017/18, quando i ricavi erano pari a circa 250 mila euro, il Cuneo Volley ha progressivamente sviluppato la propria struttura fino a raggiungere 2 milioni di euro di ricavi nel 2024/25, accompagnando la crescita sportiva con quella economica e organizzativa.

Con “Cuneo è di chi ci crede”, il Club compie ora un ulteriore passo: aprire il proprio capitale significa aprire il proprio futuro alla comunità che lo ha accompagnato fin qui.

Per saperne di più e aderire alla campagna di crowfunding: www.cuneodichicicrede.it