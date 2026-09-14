A Bra città del dono un importante riconoscimento della Regione Piemonte: in Piazzetta AIDO inaugurata l’area calisthenics “50 anni di vita!”

Grazie al sostegno della Fondazione CRC del Presidente Gola ed alle sinergie messe in campo con l’Amministrazione Comunale, Bra Viale Madonna dei Fiori, Parco Atleti Azzurri d’Italia, Piazzetta AIDO si è arricchita di una nuova area calisthenics, un nuovo “step di vita” fortemente voluto dal Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero che ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro legato a corretti stili di vita e prevenzione per mantenersi in perfetta forma fisica.

Con l’occasione un importante riconoscimento della Regione Piemonte, che ha visto la presenza e partecipazione attiva nonostante un’impegnativa trasferta in oriente, del Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha reso onore e dato risalto ad AIDO Sezione Provinciale di Cuneo per i 50 anni di attività capace, determinata e professionale sulla “Granda” consegnando un riconoscimento al Presidente Enrico Giraudo a memoria e ricordo di un anniversario che ha permesso, grazie al trapianto, a migliaia di pazienti in lista d’attesa di ritrovare una nuova vita.

A significare l’importanza del dono una emozionante testimonianza di Luciano Aprile che grazie ad un trapianto di fegato festeggia un secondo compleanno con oltre 30 anni di nuova vita.

Davvero ricco il parterre delle autorità in particolare il Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo che forte del protocollo d’intesa firmato con la realtà di coordinamento associativo cuneese ha dato evidenza dell’importanza del “dono dato” sottolineando come negli anni anche grazie AIDO i numeri di trapianti siano in forte crescita visti i numeri legati al primo semestre del 2026 che rendono merito alla stimolo di adesione svolto dai volontari e del team dirigente diffuso con tanti bei gruppi intercomunali a macchia d’olio sulla “Granda”.

Parole d’indubbio apprezzamento da parte del Sindaco di Gianni Fogliato presente in forze con tutta la Sua Giunta sottolineando più volte l’attenzione dell’amministrazione al sociale ed alla sanità visto anche il riconoscimento di “Bra Città del dono” che si sviluppa grazie all’attività meritevole e meritoria svolta dai volontari che con pieno spirito di servizio rendono un servizio alla comunità prezioso e fondamentale a favore della vita.

Presenti ad onorare il simposio braidese anche i dirigenti di AVIS, FIDAS ed ADMO ed i vertici dirigenti di AIDO con la presenza del “numero 2” Nazionale Vito Scarola che nonostante un lungo viaggio vista la provenienza da Bari, non ha voluto mancare portando il saluto e la vicinanza anche del Presidente Flavia Petrin.

Anche AIDO Piemonte partecipe ed interessata all’evento associativo con il Presidente Regionale Davide Turini ed il Vice Presidente Vicario Fabio Arossa che hanno avuto parole d’elogio per le iniziative associative messe in campo a favore del “dono” da AIDO Sezione Provinciale di Cuneo in occasione del 50.mo di fondazione e dall’attivo e dinamico Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero.

Sempre presente a Bra, e non solo, anche Valter Mione dirigente AIDO Sezione Provinciale di Torino da tempo vicino alla Sezione Provinciale di Cuneo con azioni sinergiche e condivise a favore della mission associativa.

Significative le presenze del Coordinamento Regionale delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti – Piemonte e Valle d’Aosta vista la presenza del Dott. Graziano Carlidi unitamente a Viviana Garetto dello staff medico dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, del CSV Cuneo con il Vice Presidente Giovanni Fumero, della Consulta Comunale di Bra con il Presidente Dino Testa unitamente a tante realtà associative sportive e non quali ANIOC, Lions Bra, UNVS, New Twirling ed Arcieri Bra.

Al termine dell’esibizione particolare quasi da “togliere il fiato” su come utilizzare gli attrezzi da parte di Aris Vasi della Special papà APS affiancato simpaticamente nell’esecuzione degli esercizi da Cirio, Robaldo e Fogliato, visto il contesto meramente sportivo ed alla presenza del CONI Piemonte – Cuneo Paolo Barbero è la campionessa di nuovo Anita Gastaldi, reduce dai successi di Parigi agli Europei di nuoto ad inaugurare ufficialmente l’area.

“E’ stata una gran bella festa forte del motto “+Sport + Vita” dove il messaggio che eravamo intenzionati a trasmettere dell’attenzione alla vita che AIDO vuole significare è stato forte e chiaro” afferma Gianfranco Vergnano Presidente di AIDO Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero già Segretario AIDO Nazionale che aggiunge – “Voglio ringraziare gli uffici comunali in particolare i “lavori pubblici”, il fornitore Playground e l’attento e valido esperto Valentino Cecca al nostro fianco nella realizzazione della bella opera a disposizione ora di tutti, ma soprattutto la riconoscenza e la stima voglio rivolgerla ed indirizzarla ai miei “ragazzi”, alla mia squadra di volontari braidesi che mi affiancano e tanto lavorano per ottenere risultati importanti nello stimolo ad esprimere un SI’ a tutela della vita che anche grazie a questa nuova area fitness speriamo ed auspichiamo possa permettere una riflessione favorevole a quel dono prezioso ed importante per i tanti pazienti in lista d’attesa per un trapianto (alla data del 12.09.2026 8.589)”.

Non possiamo stare con le mani in mano” conclude il Presidente AIDO Sezione Provinciale di Cuneo Enrico Giraudo – “Per questo sono certo che il gruppo di volontari AIDO braidesi e quelli presenti e diffusi sulla “Granda” proseguiranno ad offrire un contributo fatto di impegno e determinazione a favore del sociale: avanti così’, avanti tutta!”