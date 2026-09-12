Prima Categoria Girone F – Finalmente parte la regular season! Occhi puntati sulla sfida tra Narzole e Valle Po

Gustato l’antipasto della Coppa Piemonte inizia finalmente il campionato di Prima Categoria con la prima giornata in vista.

Dopo l’esordio vincente contro il Murazzo prova a partire con il piede giusto anche nella regular season il San Benigno che attende tra le mura amiche il Valvermenagna. Forti del successo in Coppa cercano conferme Infernotto e Valle Po che se la dovranno vedere rispettivamente sui campi di Revello e Murazzo mentre c’è grande curiosità per la sfida tra Narzole e Valle Po che hanno dimostrato ottime cose nella Coppa. Esordi casalinghi, infine, per Azzurra, Sportroero e Val Maira che incroceranno i guantoni rispettivamente contro Salice, Carrù Magliano Alpi e Marene.