Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria: al via il nuovo format da “Champions League”! Ecco la prima giornata

Una rivoluzione che sa di Champions League quella che riguarda la Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria che vedrà ai nastri di partenza 44 squadre della provincia “Granda”, in un format tutto nuovo.
Le squadra partecipanti, infatti, parteciperanno ad un maxi girone dove ogni squadra disputerà quattro gare, due in casa e due in trasferta, dando vita ad una maxi classifica generale dove solo le prima 32 si qualificheranno ai sedicesimi di finale.
Un format nel quale la differenza reti reciterà un ruolo importantissimo con il posizionamento nella League Phase che deciderà anche lo scontro alla seconda fase della competizione.
Un lungo cammino verso la finalissima che si disputerà il 7 aprile 2027.
Questo il programma della prima giornata:
Academy Canale – US Cavallermaggiore
Accademia Calcio Alba – Stella Maris
Albatros Savigliano – Neive
Ama Brenta Ceva – Piazza
Clavesana – Giovanile Carrù Magliano
Manta – Olimpic Saluzzo
Bandito – CB Sport Caramagna
Caraglio – Virtus Busca
Ceresole d’Alba – Piobesi
Elledi – Sommarivese
Passatore – Il Movi Centallo
Lagnasco – Cervignasco
Langa – Lions United Alba
Margaritese – Benese
Orange Cervere – Villanova Solaro
Pol. 2RG – Villafalletto
Pol. Montatese – Alba Futsal
Racco ’86 – Sporting Savigliano
San Bernardo – Pol. Olmense
San Biagio – Castellettese
San Pedro – Auxilium Cuneo
Vottignasco – Enviese