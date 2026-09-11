Valentino Inaudi eletto rappresentante delle minoranze di bassa valle nel Consiglio dell’Unione Montana Valle Varaita

Valentino Inaudi, consigliere comunale di minoranza a Verzuolo, è stato eletto rappresentante delle minoranze dei Comuni di bassa valle nel Consiglio dell’Unione Montana Valle Varaita. La votazione si è svolta nella serata di giovedì 10 settembre a Venasca, durante la Conferenza straordinaria convocata ai sensi dello Statuto dell’ente.

Ancora ai sensi dello Statuto dell’ente, al voto hanno preso parte i consiglieri comunali di minoranza dei Comuni di bassa valle, ovvero Venasca, Piasco e Verzuolo: i Comuni di Isasca, Costigliole Saluzzo e Rossana, pur facenti parte della bassa valle, sono invece privi di gruppi di minoranza. Erano presenti sette consiglieri sui dieci componenti complessivi della Conferenza: per Venasca Enrico Cornaglia e Susi Peano, mentre Marta Trovò era assente giustificata; per Piasco era presente Giovanni Carlo Panero, mentre erano assenti Flavio Fraire, giustificato, e Paolo Moro; per Verzuolo erano presenti Valentino Inaudi, Marta Peirano, Luca Rinaudo e Samuele Giordano. La presenza dei sette consiglieri ha consentito di raggiungere il quorum previsto per la validità della seduta.

La votazione si è svolta a scrutinio segreto: Valentino Inaudi ha ottenuto quattro voti, mentre tre preferenze sono andate a Susi Peano. Inaudi torna quindi a sedere nel Consiglio dell’Unione Montana Valle Varaita in rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni della bassa valle.

La seduta è stata presieduta dal presidente dell’Unione Montana Valle Varaita, delegato dal sindaco di Verzuolo Mattia Domenico Quaglia nel suo ruolo di rappresentante del Comune con il maggior numero di abitanti tra quelli della bassa valle. Nel corso della seduta si è avuta occasione di ripercorrere nuovamente l’iter procedurale che ha preceduto la votazione, chiarendo ulteriormente le motivazioni che hanno condotto alle tempistiche poi attuate.

Lo Statuto dell’Unione prevede la presenza in Consiglio di due rappresentanti delle minoranze comunali: uno viene espresso dai Comuni della bassa valle, mentre il secondo rappresenta le minoranze dei Comuni dell’alta valle. Con l’elezione del rappresentante della bassa valle si completa la composizione del Consiglio dell’Unione Montana Valle Varaita a seguito delle elezioni amministrative della scorsa primavera e dei conseguenti rinnovi degli organi comunali.

«Esprimo soddisfazione – ha detto il presidente dell’Unione Silvano Dovetta – per aver chiarito quanto accaduto in merito alle tempistiche dell’elezione del rappresentante delle minoranze consiliari di bassa valle, ne abbiamo riparlato con i consiglieri comunali presenti per la votazione, e auguro buon lavoro a Valentino Inaudi, che saremo lieti di riaccogliere nella prossima riunione di un consiglio dell’Unione nuovamente al completo».

L’elezione del rappresentante delle minoranze della bassa valle è stata preceduta da una giunta dell’Unione Montana. L’assise ha approvato una delibera di variazione di bilancio per un importo di 22.107 euro: l’intervento principale ha riguardato un’integrazione sul capitolo destinato alla pulizia e manutenzione dei castagneti e così lo stanziamento totale sale a 6.500 euro, rispetto ai 5.000 euro inizialmente previsti; la manovra ha compreso inoltre il giro contabile di risorse per il fondo innovazione e gli incentivi al personale, la presa d’atto di una restituzione di 1.000 euro da parte dell’ATL del Cuneese che li aveva ricevuti come extra quota di adesione e un adeguamento formale di 1 euro per allineare i documenti in merito ai finanziamenti regionali a valere sulla Legge 482.

La giunta ha poi approvato di indirizzare risorse provenienti dal progetto Interreg REA(c)TIVE del Piter+ Terres Monviso a un progetto unitario di manutenzione e pulizia lungo l’asse del fiume Varaita e sui tratti a maggior rischio idrogeologico: le risorse sono pari a 62.000 euro per l’esecuzione dei lavori e 6.000 euro per la progettazione.

È stata deliberata la variazione delle schede presentate alla Regione Piemonte a valere sui fondi FOSMIT annualità 2024, sostituendo il tratto di sentiero che sarà interessato dall’intervento di manutenzione straordinaria della sentieristica nel Comune di Bellino e riducendo a Rossana l’intervento relativo all’asilo estivoper destinare risorse all’acquisto di attrezzature per la scuola primaria.

Sono stati comunicati alla giunta gli interventi da 15.000 euro, già a bilancio, per il ripristino e la messa in funzione dell’impianto di riscaldamento per la stagione invernale dei locali mensa della Scuola del Legno di Isasca.

È stata formalizzata la votazione per la programmazione triennale dei Mercatini di Natale di Valle, che si terranno a Sampeyre nel 2026, a Piasco nel 2027 e a Casteldelfino nel 2028, accogliendo nell’ordine di arrivo le manifestazioni di interesse ad ospitarli fatte pervenire dai singoli Comuni in Unione.

A completamento dei punti all’ordine del giorno è stato illustrato lo stato di avanzamento dei vari lotti d’intervento idrogeologico per le annualità 2022, 2023 e 2024 nei Comuni del territorio e sono stati presentati i primi dati consuntivi della stagione estiva in termini di eventi organizzati e presenze turistiche.