L’Alba Volley entra nella storia: presentata la squadra per la Serie B1 (FOTO E VIDEO)

Dalla Seconda Divisione alla Serie B1. L’Alba Volley ha presentato ieri sera, giovedì 10 settembre, nella Sala Congressi della Banca d’Alba di via Cavour, la squadra che affronterà per la prima volta nella storia del club il campionato nazionale femminile.

A fare gli onori di casa il presidente Gianpiero Vietto, in una serata che ha riunito atlete, staff, dirigenti, sponsor, autorità e rappresentanti del mondo economico del territorio. Con lui Bartolomeo Salomone, fondatore del club e storico coach, che ha ripercorso quasi venticinque anni di crescita: dalla Seconda Divisione alla Prima, quindi Serie D, C, B2 e ora B1. Una scalata accompagnata da un forte investimento nel vivaio: nella storia della società sei atlete sono arrivate alle Nazionali giovanili e tre al Club Italia.

A guidare la squadra nella nuova categoria sarà Michele Parusso. Il roster riparte da Nicoletta Rivetti, dalla capitana Alessia Marengo, Serena Alessandria, Camilla Dametto, Vanessa Faieta, Ludovica D’Orta, Asia Bonini e Sara Gjoni. I nuovi innesti sono Anna Green, Amalia Carnevale, Eva Pasqual, Vittoria Vitale, Beatrice De Iacobis e Viola Bertorello.

La B1 porterà Alba su una dimensione realmente nazionale: nel girone A sono previste anche tre trasferte in Sardegna, oltre agli impegni in Piemonte e Lombardia. Il debutto è fissato per sabato 17 ottobre alle 21 ad Alba contro Picco Lecco.

Alla presentazione sono intervenuti anche il sindaco Alberto Gatto e l’assessore allo Sport Davide Tibaldi. «È il frutto dell’impegno, della dedizione e della costanza», ha sottolineato Gatto, ricordando come la squadra contribuirà a «portare il nome della città di Alba in giro per l’Italia».

Il Comune ha consegnato all’Alba Volley una targa per la «prestigiosa cavalcata sportiva» della stagione 2025/26, culminata nella promozione in B1.

Spazio infine agli sponsor, indicati dalla società come decisivi per sostenere un campionato che comporterà maggiori costi e una macchina organizzativa più complessa. Tra questi la Banca d’Alba, partner storico del club e padrona di casa della presentazione.

Per l’Alba Volley la promozione rappresenta il risultato più prestigioso raggiunto finora. Ma dal palco è arrivato anche uno sguardo al futuro: dopo B2 e B1, la società non intende smettere di crescere. La nuova sfida comincia adesso.