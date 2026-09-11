Infernotto Calcio-Luserna 3-1, mister Zaino: “Siamo stati bravi a reggere il loro tentativo di rimonta”

L’Infernotto Calcio vince 3-1 con il Luserna nella seconda gara stagionale di Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Prima Categoria. A segno per i biancorossi Frache con una doppietta e Cucchi; non basta agli ospiti il centro di Re.

Vittorio Zaino, allenatore dell’Infernotto, commenta il successo:

“Una buona partita di tutte e due le squadre. Noi abbiamo fatto molto bene nel primo tempo e ci siamo portati in avanti sul 2-0. Forse le due reti di vantaggio sono stati un po’ esagerati per quello che si è visto in campo, ma i ragazzi sono stati bravi a finalizzare.

Nel secondo tempo, il Luserna ha giocato a tutta e ha trovato il gol, dopo diversi rimpalli, che ha riaperto la gara. Noi siamo però stati bravi con tanti giovani in campo a reggere il loro tentativo di rimonta per poi colpire in contropiede.

Sono soddisfatto, ci sono ancora tante cose su cui lavorare ma la base da cui partiamo è positiva.

Mi preoccupa un po’, guardando anche ai prossimi impegni, giocare partite così ravvicinate con questa formula della Coppa“.