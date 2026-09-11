Coppa Piemonte Prima Categoria – Pro Polonghera a punteggio pieno! Va al Valle Po il derby sul campo del Revello

Se ne va in archivio la seconda giornata della Coppa Piemonte Prima Categoria con molte emozioni ed altrettante sorprese.

Nel Girone 13 vince ancora il Pro Polonghera che espugna il campo dell’Airaschese per 1-2 e sale in solitaria in vetta a punteggio pieno. Per la capolista a segno Gerbaudo con una doppietta nel finale di gara.

Nel Girone 15 successi per Infernotto e Valle Po che battono rispettivamente Luserna (3-1, doppietta di Frache e rete di Cucchi a rendere vano il centro ospite di Re) e Revello (0-1, decisiva la realizzazione di Salatino).

Nel Girone 16 pareggio per 2-2 tra Costigliolese e Narzole con il botta e risposta Minzala- Spessa Bolla e Miha-Ruiz, mentre l’Area Calcio Alba Roero, in virtù della doppietta di Riverditi, non lascia scampo al Marene che cede per 2-1.

Nel triangolare, infine, basta un gol di Falcone al San Benigno per regolare il Murazzo ed appaiarlo in vetta alla graduatoria con tre punti.

Coppa Piemonte Prima Categoria – Il Programma della 2° Giornata

Girone 13

Airaschese – Pro Polonghera 1-2

Carignano – F.C. Vigone 1-1

CLASSIFICA: Pro Polonghera 6, F.C. Vigone 4, Carignano 1, Airaschese 0

Girone 15

Infernotto – Luserna 3-1

Revello – Valle Po 0-1

CLASSIFICA: Valle Po 4, Infernotto 4, Luserna 1, Revello 1

Girone 16

Area Calcio Alba Roero – Marene 2-1

Costigliole – Narzole 2-2

CLASSIFICA: Narzole 4, Area Calcio Alba Roero 3, Marene 3, Costigliole 1

Girone 17

San Benigno – Murazzo 1-0

Riposa Carrù Magliano Alpi

CLASSIFICA: Murazzo 3*, San Benigno 3, Carrù Magliano Alpi 0