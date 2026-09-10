Siccità e caldo estremo: «Quale futuro per le colture?»

La stagione 2026 sarà ricordata dal mondo agricolo della provincia di Cuneo come una delle più complicate dell’ultimo decennio. Alla siccità prolungata si è sommato un caldo fuori norma e le tre principali organizzazioni agricole del territorio (Coldiretti, Confagricoltura e Cia) hanno scandito con i loro interventi l’evolversi di un’emergenza che, con il passare delle settimane, ha assunto contorni sempre più strutturali. La Regione, il 6 agosto scorso, ha avviato le procedure per la richiesta dello stato di calamità naturale.

IL VALORE DELLA SICCITÀ

I numeri diffusi da Arpa Piemonte, relativi al bacino piemontese del Po (i bollettini regionali non pubblicano un dato aggregato per la sola provincia di Cuneo), danno la misura del problema. A maggio sono caduti in media circa 70 mm di pioggia, il 44% in meno rispetto alla media 1991-2020; a giugno il deficit è salito al 40%; a luglio le precipitazioni sono crollate a circa 33 mm, il 54% in meno rispetto alla norma storica, proseguendo una sequenza negativa iniziata già ad aprile (-56%). Nel complesso, tra aprile e luglio il bilancio pluviometrico dell’anno idrologico ha accumulato uno scarto di circa il 27% sulla media, in un bimestre giugno-luglio che l’Arpa ha definito il più caldo mai registrato in Piemonte. Il dato di agosto non era ancora disponibile nel bollettino ufficiale al momento della stesura di questo articolo. Sui singoli corsi d’acqua cuneesi l’effetto si è comunque tradotto in cali di portata drammatici: a giugno il Varaita a Polonghera ha segnato un -89% rispetto alla media, il Tanaro a Farigliano un -79% e lo Stura di Demonte a Gaiola un -41%, con valori da allora rimasti costantemente sotto la norma stagionale.

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Allarmato il bilancio tracciato da Confagricoltura Cuneo. Il presidente Enrico Allasia ha parlato apertamente di un cambio di paradigma: «Non è più un’emergenza, ma una criticità strutturale per l’intero comparto agricolo». Per Allasia la risposta non può limitarsi alla gestione del momento: «Servono una strategia di lungo periodo per la risorsa idrica, nuovi invasi e sistemi capaci di trattenere l’acqua nei periodi di maggiore disponibilità, investimenti nell’irrigazione efficiente e nella ricerca di colture più resistenti. Non possiamo permetterci di affrontare ogni estate come se fosse un evento straordinario. La siccità è ormai una variabile strutturale dell’agricoltura».

Il 2 settembre, alla vigilia della 97ª Mostra regionale ortofrutticola di Cuneo, Maurizio Ribotta, responsabile del settore tecnico della Cia, sul fronte idrico ridimensiona l’allarme: «Abbiamo avuto un’annata molto calda, ma le abbondanti nevicate dell’inverno ci hanno permesso di mantenere fino ad oggi buone riserve idriche. Bene o male, abbiamo avuto l’acqua necessaria e siamo riusciti a irrigare adeguatamente. Più che la siccità ha pesato il caldo che ha inciso, insieme a quello che possiamo definire un eccesso radiativo».

Coldiretti Cuneo: «Bene che la Regione abbia attivato lo stato d’emergenza, ma la situazione è talmente critica che necessita ogni ulteriore iniziativa per consentire di sostenere e supportare le nostre imprese – ha dichiarato il presidente Enrico Nada -. Ci sono diversi comparti a rischio in tutto il nostro territorio». Il direttore Francesco Goffredo: «La rete idrica disperde una quantità inaccettabile di acqua, assurdo operare sempre in emergenza».