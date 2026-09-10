Riconoscimento e saluto dell’Amministrazione comunale di Bra al Tenente Colonnello Gioffreda

Un momento di ringraziamento e saluto si è tenuto nella giornata di ieri presso il Palazzo Comunale di Bra, dove la Giunta cittadina, guidata dal Sindaco Gianni Fogliato, ha ricevuto il Tenente Colonnello Tommaso Gioffreda.

L’incontro è stato organizzato per formulare le più vive congratulazioni al Tenente Colonnello per la prestigiosa onorificenza di Commendatore “Al Merito della Repubblica Italiana” ricevuta nei mesi scorsi, oltre che per rivolgere un sentito ringraziamento e il saluto di commiato in vista del suo rientro a Torino. Gioffreda tornerà infatti ad assumere l’incarico di Capo Sezione Operazioni e Informazioni nello Stato Maggiore del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, al termine del periodo di reggenza del Comando della Compagnia Carabinieri di Bra.

Il Sindaco Fogliato ha espresso a nome di tutta la comunità un sincero senso di gratitudine per l’operato a favore della comunità braidese, sottolineando l’alta competenza e la grande capacità professionale e culturale di Gioffreda, unite a spiccate qualità umane. Nel suo intervento, il primo cittadino ha evidenziato la costante disponibilità al confronto, la proficua collaborazione e una presenza operativa sul territorio sempre improntata a un’elevata esperienza e dedizione.

All’incontro hanno preso parte anche i rappresentanti territoriali dell’ANIOC (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche), che hanno voluto testimoniare la vicinanza del mondo degli insigniti all’Arma dei Carabinieri, consegnando al Tenente Colonnello Gioffreda una targa di riconoscimento.

Presente alla cerimonia anche il Direttore di Ascom Bra, Luigi Barbero, mentre nel corso della mattinata sono stati portati in sala anche i saluti e la vicinanza della sezione locale della Confartigianato.