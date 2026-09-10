Rally – Ivan Carmellino e Massimo Minazzi, un successo che vale una zona

Un fine settimana tremendamente difficile da dimenticare. Diviso tra chi ha vissuto momenti di grande dolore e chi ha cercato di portare a casa dei risultati sportivi volti ad omaggiare in qualche modo coloro che hanno dedicato parte dell’esistenza al nostro sport. Ed è proprio quello che sono riusciti a fare Ivan Carmellino e Massimo Minazzi, che sulle strade della quarantunesima edizione del Rally Città di Torino, si sono imposti alla prima partecipazione, aggiudicandosi con una gara di anticipo il successo nella classifica generale di Coppa Rally di Zona 1.

Una parentesi importante per il pilota di Scopa ed il navigatore di Pella, che possono guardare così con fiducia verso il futuro prossimo e la finale nazionale di Coppa in programma a Lucca.

La gara:

Dopo il Rally Regione Piemonte concluso con una terza posizione assoluta, il duo portacolori EASI cercava conferme sulle strade di Ciriè e del Canavese. Attese che si sono tramutate in un ottimo feeling fin dai primi chilometri cronometrati del sabato, confermati dalla progressione della domenica di gara, che ha premiato gli sforzi dell’equipaggio piemontese. Un risultato reso possibile altresì dall’ormai consolidato pacchetto con la Skoda Fabia RS Rally2 della Roger Tuning ed i pneumatici Pirelli.

Le Dichiarazioni:

“Un fine settimana difficile e complesso. Non ci sono molte parole per descrivere quanto accaduto in queste tragiche giornate. Ci stringiamo intorno alle famiglie colpite dai gravi lutti” – esordiscono nel loro intervento Ivan Carmellino e Massimo Minazzi, che poi proseguono affermando – “Venendo alla nostra apparizione, abbiamo cercato di portare a casa il miglior risultato, fortunatamente riuscendo ad agguantare quello che era il nostro obiettivo: il pass per la finale nazionale di Coppa. Abbiamo portato a casa quasi l’integrità delle prove speciali, sull’ultima però ci siamo presi un brutto spavento per una macchina civile posizionata contromano vicino alla traiettoria che ci ha fatto alzare il piede. Fortunatamente è andata bene. Lo abbiamo segnalato immediatamente al termine della prova speciale al capo prova”, – continuano i portacolori EASI, che poi concludono dicendo – “Ora dobbiamo lavorare in ottica dell’ultima parte di stagione. Il nostro obiettivo è quello di fare bene a Lucca, pertanto dobbiamo affinare alcuni dettagli. Quest’anno il livello dei pretendenti è davvero molto elevato. In chiusura un doveroso ringraziamento come sempre alla Pirelli, alla scuderia EASI e ad ACI Milano”.