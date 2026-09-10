Nata in Confcommercio provincia di Cuneo la sezione delle emittenti radiofoniche

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REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
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Confcommercio

La sede di Confcommercio provincia di Cuneo ha ospitato l’incontro tra le emittenti radiofoniche della Granda, presenti i rappresentanti e le rappresentanti di Radio Alba, Radio Cuneo Nord, Radio Piemonte Sound, Radio Stereo 5, Amica Radio, Radio Savigliano, Radio Valle Belbo, Radio Canelli Monferrato.

Obiettivo della riunione è stato incontrarsi e lavorare per la creazione di un coordinamento che possa affrontare unitariamente le problematiche di settore e dell’editoria.

La comunicazione contemporanea vede le emittenti radiofoniche protagoniste con le proprie frequenze e con il DAB (digitale) che ne estende l’ascolto a tutta la Regione e ne perfeziona la fruizione in auto.

Il sonoro si abbina ai video protagonisti sui Social media ed infine, con i podcast, le App e la fruizione Web ne fa delle piccole “media company” non solo locali, utili a diffondere i messaggi pubblicitari di piccole e grandi realtà del commercio e dell’impresa.

Fare sistema è una sfida che consentirà di crescere ancora e dare stabilità e prospettive future al comparto

“Siamo lieti – dichiarano Danilo Rinaudo e Luigi Barbero, Presidente e Segretario generale di Confcommercio provincia di Cuneo – di dare il benvenuto a questa nuova sezione, confermando fin d’ora il pieno appoggio alle necessità di un settore particolare come quello dell’emittenza radiofonica locale, grazie alla capillarità della nostra presenza provinciale”.

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