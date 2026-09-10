«L’ignoranza nega la libertà» Il teatro può cambiare destini

Nel 1999 Grazia Isoardi entrò nell’ex manicomio di Racconigi cercando una donna che non c’era più. Era una sua prozia, della quale aveva scoperto il ricovero in quella struttura. Cercava una cartella clinica, trovò invece persone ancora costrette a fare i conti con quelle mura. Cominciò ad ascoltarle, poi propose un laboratorio teatrale. Tre anni dopo il teatro la portò nel carcere di Saluzzo. Doveva restarci tre mesi. Sono diventati quasi ventiquattro anni.

È da questa storia che nasce la nostra conversazione con l’anima di Voci Erranti, che sabato 12 settembre alle 21 porterà allo Spazio Varco, nell’ambito di Art.27-Expo, “Non calpestare i fiori”, con gli attori della Casa di reclusione di Saluzzo. Uno spettacolo che parte dalla Costituzione e da parole – libertà, uguaglianza, lavoro, dignità – che dietro le sbarre assumono un peso diverso.

Isoardi, torniamo a Racconigi. Cercava una sua prozia e trovò tutt’altro.

«Scoprii una realtà che, pur vivendo a Savigliano, non conoscevo. C’erano una settantina di persone rimaste fuori dai percorsi successivi alla legge Basaglia: in qualche modo, gli ultimi degli ultimi. Cominciai a trascorrere dei pomeriggi sulle panchine del parco. Poi proposi un baratto: avrei tenuto gratuitamente un laboratorio teatrale e, se fosse nato del materiale narrativo, avremmo realizzato uno spettacolo. Nel 2000 andò in scena Voci erranti. Tutto è cominciato lì».

E il teatro, fino ad allora, non era neppure il suo mestiere.

«La mia formazione viene dalla gavetta. Ero insegnante, ma intorno ai 25 anni sentivo il bisogno di tirare fuori il mio mondo di immaginazione e creatività: mi stava quasi scoppiando dentro. Scelsi il part-time, incontrai tanti professionisti e, grazie alla loro generosità, mi costruii la mia valigia degli attrezzi».

Poi arriva il carcere di Saluzzo. Anche quello quasi per caso.

«Nel 2002 la direttrice Marta Costantino vide un nostro spettacolo e mi propose di portare il laboratorio in carcere. Non mi sentivo pronta: ero una donna e non avevo mai lavorato in un carcere maschile. Mi disse: “Fallo per tre mesi, poi deciderai se restare”. Ho cominciato nell’ottobre 2002 e non ho più smesso».

“Non calpestare i fiori” nasce invece da una bandiera italiana tatuata sulla pelle di un detenuto.

«Era il 2010. Durante il laboratorio un ragazzo si tolse la maglietta e vidi sulla spalla quel tatuaggio. Dentro un carcere mi colpì il contrasto. Gli chiesi cosa rappresentasse, poi allargai la domanda: conoscevano la Costituzione italiana? Gli stranieri quella dei loro Paesi? Ci rendemmo conto di quanto fosse grande la non conoscenza. Da lì è nato tutto».

È emersa una frase forte: l’ignoranza può togliere anche la libertà.

«Sì, perché molti di loro non sono stati davvero liberi di scegliere. Sono nati in contesti familiari nei quali, purtroppo, la storia sembrava già scritta. Conoscere significa avere gli strumenti per immaginare una strada diversa».

E quali sono allora i “fiori” che rischiamo di calpestare?

«La libertà, l’uguaglianza, il diritto al lavoro, la capacità di trovare alternative alla guerra. E rendere il carcere un luogo di seconda opportunità, anziché aumentare la recidiva. Sono principi per i quali altri hanno lottato e che troppo spesso diamo per scontati».

In quasi ventiquattro anni ha mai pensato di lasciare?

«Sì. Quando un ragazzo che aveva partecipato al laboratorio, e che conoscevamo già dall’esperienza di Racconigi, si è suicidato. Era giovane. Mi sono fermata e mi sono chiesta se avessi ancora la forza di andare avanti. Perché incontri storie e persone e non puoi pensare di rimanerne completamente fuori».

Ha continuato: cosa può fare il teatro?

«Il teatro, come ogni arte, smuove. Porta a guardarsi dentro. Per loro può diventare un’occasione di cambiamento, di trasformazione di sé».

Che cosa vorrebbe rimanesse nello spettatore sabato sera?

«Domande e dubbi. Vorrei che tornasse a casa interrogandosi sul senso del carcere nel nostro Paese. Abbiamo tanti segnali delle difficoltà del sistema penitenziario. Dobbiamo prenderne consapevolezza. Qualcosa bisogna cambiare, perché così non è più sostenibile».

Ed è lo stesso carcere che Art.27-Expo proverà a osservare dall’altra parte delle sbarre venerdì 11 settembre, alle 21, sempre allo Spazio Varco, con “Agenti” di Mimmo Sorrentino: nove agenti di Polizia penitenziaria raccontano in prima persona turni, perquisizioni, emergenze e relazioni, quella «guerra nascosta» che fuori raramente si vede. Due prospettive diverse e complementari sullo stesso luogo.

Cuneo cambia volto: la metamorfosi diventa fotografia

Sabato 5 settembre alle 17, a Palazzo Samone, inaugura “Metamorfosi. Tra memoria e futuro”, mostra collettiva promossa da Cuneofotografia con gli scatti di 13 fotografi. Un viaggio visivo tra memoria e trasformazione che racconta il territorio nel momento del cambiamento: nuovi profili urbani, cantieri, confronti tra il “prima” e il “dopo”, luoghi che mutano sotto i nostri occhi. L’esposizione, patrocinata da Città e Provincia di Cuneo e Regione Piemonte, resterà aperta fino al 27 settembre. Ingresso libero.