L’acqua che cambiò per sempre il destino delle nostre Langhe

Aprire il rubinetto e vedere l’acqua scorrere è uno dei gesti più semplici della quotidianità. Eppure, sulle colline di Langa, non è sempre stato così. Per decenni la scarsità d’acqua ha condizionato famiglie e aziende agricole, costrette nei periodi più difficili a dipendere anche dalle autobotti. Dietro l’acqua che oggi raggiunge case, cantine e attività produttive c’è una delle opere infrastrutturali più importanti realizzate in provincia di Cuneo. E una parte decisiva di questa storia porta il nome di Giacomo Oddero.

Nato a Santa Maria di La Morra il 16 settembre 1926, farmacista ad Alba, produttore di vino, amministratore e uomo delle istituzioni, Oddero fu sindaco di La Morra dal 1965 al 1970, consigliere e assessore provinciale all’Agricoltura e, dal 1971 al 1991, presidente del Consorzio Acquedotto delle Langhe. Avrebbe poi guidato Camera di Commercio, Cassa di Risparmio di Cuneo e Fondazione Crc.

Oddero aveva cominciato a misurarsi con il problema dell’acqua già da sindaco, quando alcune frazioni di La Morra si dotarono di un primo acquedotto rurale. Poi arrivò la sfida più grande: portare sulle colline l’acqua delle sorgenti della Val Corsaglia e, successivamente, della Valle Vermenagna, nell’area del Colle di Tenda. Servivano risorse, accordi tra territori e istituzioni, condotte e serbatoi.

Uno snodo arrivò il 12 aprile 1978, quando tutti i parlamentari cuneesi presentarono un disegno di legge per risolvere il problema dell’Acquedotto delle Langhe. Il progetto accelerò: dalle prime captazioni della Val Corsaglia la rete raggiunse la Langa e fu poi integrata con le sorgenti della Valle Vermenagna. Un’infrastruttura gigantesca e quasi invisibile, perché in gran parte corre sotto i nostri piedi.

Oggi l’acquedotto supera i 450 chilometri di rete ed è indicato dalla Provincia come la rete idrica più lunga del Piemonte meridionale. Raggiunge tutti i paesi di Langa e serve circa 220mila persone, oltre a migliaia di aziende. Altre fonti istituzionali, considerando lo sviluppo complessivo delle tubazioni, parlano di oltre 500 chilometri e di serbatoi al servizio di centinaia di Comuni. L’acqua è stata anche una delle condizioni che hanno accompagnato lo sviluppo di un territorio passato in pochi decenni dalla povertà raccontata dalla “malora” a un’economia agricola e turistica conosciuta nel mondo.

Gli investimenti, intanto, sono proseguiti. Il grande serbatoio di Cerretto Langhe, con migliaia di metri cubi di capacità, è uno degli interventi realizzati per rafforzare il sistema: una riserva sulle colline per garantire continuità all’approvvigionamento.

È cambiata anche l’agricoltura che quell’acqua contribuisce a sostenere. Chi ha vissuto le Langhe negli anni Ottanta ricorda gli elicotteri impiegati nei trattamenti dei vigneti, con il rumore delle pale sopra i filari. Oggi sulle stesse vigne volano i droni, che consentono interventi più mirati. Cambiano gli strumenti e cresce la precisione nell’impiego delle risorse, in un territorio nel quale la viticoltura è diventata uno dei principali motori economici e dove l’acqua assume un valore ancora maggiore di fronte agli effetti del cambiamento climatico.

Le Langhe di mezzo secolo fa avevano bisogno innanzitutto di portare l’acqua sulle colline; quelle di oggi devono proteggerla, distribuirla e utilizzarla sempre meglio. Servono infrastrutture, tecnologia e capacità di programmare: la stessa visione che Oddero seppe tradurre in opere.

Scomparso il 21 aprile 2025 a 98 anni, Oddero avrebbe compiuto cent’anni il prossimo 16 settembre. Venerdì 18 settembre, alle 18, la famiglia lo ricorderà al Teatro Sociale di Alba, insieme a quanti lo hanno conosciuto e apprezzato, ripercorrendo una vita intrecciata alla trasformazione delle Langhe e intuizioni i cui frutti continuano a segnare il territorio.

L’Acquedotto delle Langhe, a differenza dei grandi acquedotti romani, non disegna arcate nel paesaggio. Scorre quasi tutto nascosto. Ma ogni volta che da un rubinetto di queste colline esce dell’acqua, quella grande opera invisibile torna a farsi vedere.