«Il Monviso che si sgretola? L’allarme suona da 30 anni»

Affrontando l’ampio tema dei ghiacciai che si sciolgono, il climatologo Luca Mercalli fa una premessa che, nostro malgrado, dobbiamo condividere: «Questo tipo di intervista è la fotocopia di tante altre che ho rilasciato ultimamente, ma che vengono poi sostanzialmente dimenticate. Basta che arrivi un po’ di fresco d’autunno e il tema climatico scompare dai radar».

E ci dimentichiamo dell’emergenza?

«Soprattutto non si fanno quelle azioni di prevenzione che dovrebbero essere progetti a lungo termine. Vediamo gli ennesimi sintomi di una crisi che è in atto da trent’anni. Giusto per ricordare: il gigantesco crollo del ghiacciaio di Coolidge sul Monviso avvenne nel luglio del 1989. È davvero da tanto tempo che abbiamo le avvisaglie di ciò che oggi si sviluppa come crisi climatica. Ci siamo dentro. L’estate 2026 è la più calda di sempre in Piemonte, ha battuto tutti i record. Non è altro che il procedere di una crisi climatica iniziata ormai trent’anni fa».

Il crollo di rocce sul Monviso è un’altra conseguenza?

«Il caldo ha destabilizzato le rocce ad alta quota. Le frane ci sono sempre state, ma il caldo le attiva, le rende più frequenti, più imponenti. È un fattore di amplificazione».

Che cosa ha provato vedendo le immagini di devastazione arrivate dal Nepal nei giorni scorsi?

«Tanta tristezza. Quell’evento ci ha detto come la montagna himalayana stia attraversando cambiamenti così rapidi da portare a fenomeni di portata enorme, con conseguenze drammatiche. Stiamo parlando di più di quattromila morti».

Agli scettici non restano più argomentazioni valide?

«A questo punto li definirei negazionisti. Ma no, non ne hanno mai avute. Essere scettici può essere anche un valore, quando siamo nel campo delle opinioni o all’inizio di una ricerca scientifica dove ci sono ancora molti dubbi. Ma quando parliamo di riscaldamento globale causato dalle attività umane, abbiamo più di cento anni di verifica scientifica. L’epoca dello scetticismo scientifico aveva un senso nei primi anni del Novecento. Oggi la comunità scientifica dei climatologi è d’accordo al 99,9%. Chi nega lo fa perché ha interessi molto specifici nel campo dell’energia fossile, o semplicemente è vittima di mode che corrono su internet, dove si formano tribù e si danno etichette politiche: il cambiamento climatico è di sinistra, il negazionismo è di destra. Si fanno scelte di parte come si appartenesse a una tifoseria di calcio, senza sapere bene perché. Non esiste oggi, in campo scientifico, un dibattito sulla natura antropogenica del riscaldamento globale. Chi lo sostiene, se non ha interessi, ha un atteggiamento che gli psicologi spiegano bene: è il rifiuto di una condizione che crea ansia o spavento».

Ha citato l’aspetto economico. Il sistema in cui viviamo non può aiutare questa trasformazione: è d’accordo?

«C’è un economista che aveva compreso questa insostenibilità già cinquant’anni fa: il torinese Aurelio Peccei, torinese, nato nel 1908, grande manager della Fiat negli anni Sessanta. Peccei fu l’ispiratore del Club di Roma che nel 1972 redasse il rapporto sui limiti alla crescita, dove c’era già scritto tutto. E l’équipe ricercatori del Mit di Boston scrisse nel suo celebre rapporto che non è possibile una crescita infinita in un pianeta finito».

Un concetto che non piace.

«Ma lo può capire anche un bambino. Si sapeva che nei primi decenni del ventunesimo secolo avremmo cominciato a battere il naso contro il muro dei limiti ed è esattamente quello che sta capitando oggi. Però ancora non lo vogliamo accettare».

Il problema è che chi dovrebbe intervenire, è impegnato a fare altro.

«Certo, la guerre e la corsa agli armamenti, con i soldi delle nostre tasse investiti in cannoni».

Lei si è portato avanti trasferendo la sua residenza in altura. Pensa che diventerà una tendenza?

«In parte sì. È chiaro che non ci stiamo tutti, però in Piemonte di montagna ne abbiamo tanta, tutta soggetta a spopolamento. È una buona occasione per ripopolare aree considerate marginali, che si sono intristite negli ultimi cinquant’anni. Ma bisogna che le amministrazioni governino questo processo. Non lo possiamo lasciare al caso, che poi diventa caos nell’emergenza. I piccoli comuni, insieme alle unioni montane, devono pianificare, altrimenti diventa un rischio di speculazioni o di nuova cementificazione. Bisogna dare paletti e regole oggi, finché siamo ancora in una fase di piccoli incrementi di popolazione nell’area montana».

E per le riserve d’acqua, si sta facendo abbastanza?

«L’acqua non manca in assoluto, ma viene concentrata in alcune stagioni e poi dopo manca. Bisogna essere più capaci a gestirla con saggezza, a metterla da parte d’inverno per averla d’estate. Sistemi di piccoli invasi, qualche diga grande in poche zone selezionate per l’agricoltura, un sistema di invasi temporanei stagionali. Uno mette da parte l’acqua d’inverno e ha l’acqua di irrigazione per l’estate. Poi bisognerà cambiare tipo di agricoltura. Siamo di fronte a cambiamenti che, volenti o nolenti, ci saranno. Una serie di trasformazioni sia nell’atteggiamento degli uomini sia da parte della natura».