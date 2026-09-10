Edilizia scolastica nel Cuneese: nuovo modello da esportare

Nel giro di pochi anni, il volto dell’edilizia scolastica della provincia di Cuneo è cambiato in modo profondo. Cantieri aperti da un capo all’altro del territorio, aule nuove, palestre moderne, edifici storici resi finalmente sicuri: un lavoro capillare, silenzioso ma capace di trasformare per sempre il modo in cui migliaia di studenti hanno vissuto e vivranno la scuola. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha rappresentato l’occasione per accelerare su un fronte, quello della sicurezza sismica e dell’efficienza energetica degli edifici scolastici, atteso da decenni. Ventotto progetti, un impegno di risorse, in totale, pari a poco meno di 80 milioni di euro (79,5). Finanziati così: oltre 48 milioni di euro dal PNRR e sostenuti da ulteriori 9,5 milioni del Fondo Opere Indifferibili, 16 milioni di fondi propri della Provincia e oltre 6 milioni di incentivi del GSE, sono stati portati a termine nel rispetto delle scadenze fissate da Bruxelles e Roma. Raccontare, istituto per istituto, la storia e le caratteristiche di questi cantieri significa considerare il futuro (e il presente) della scuola superiore della “Granda”, nell’interesse, prima di tutto, degli studenti che li frequentano.

Un programma partito nel 2023, con tempi imposti da Bruxelles che sembravano incompatibili con la macchina della pubblica amministrazione, e che invece il Cuneese ha rispettato, tanto da essere indicato dal Ministero degli Affari Europei come caso di studio nazionale. Quattro i nuovi plessi tecnico-professionali. A Cuneo, sull’area dell’ex Provveditorato demolito nel 2023, è sorto il nuovo “S. Grandis” (pag. 8): 2.500 metri quadrati, 60 tra aule e laboratori per 1.200 alunni, con un modello che fa ruotare gli studenti tra il nuovo polo e la succursale di via Alba. A Mondovì la demolizione e ricostruzione del Baruffi (pag. 9) ha dato vita a un edificio accanto alla palestra Polveriera, mentre sull’area della vecchia scuola di via Tortora nasce ora un parco urbano che sarà dedicato alla memoria del fonico monregalese “Talu” Costamagna, scomparso nel 2025. Per la città si è osservato l’impegno di mantenere la scuola nel quartiere di Piazza la scuola, così come indicato da più parti. A Bra ha aperto l’Istituto Guala (pag. 10), quasi settemila metri quadrati che accorpano in un solo edificio due sedi storiche, con aula magna, palestra Coni e campo esterno da pallacanestro. A Fossano l’intervento sul Vallauri (pag. 11) ha sostituito una porzione di edificio non più adeguata dal punto di vista sismico, primo lotto di un progetto che riguarda una scuola frequentata da oltre 1.600 studenti dell’intera provincia. Accanto alle scuole, quattro nuove palestre omologate Coni, pensate per integrarsi in complessi già esistenti più che per stravolgerli. A Barge la struttura si affianca all’Istituto Alberghiero Giolitti; ad Alba è stata realizzata nel parco Sobrino (pag. 12), dopo la demolizione di un ex magazzino militare, ed è in funzione dal gennaio 2026 per i licei Gallizio e Cocito; a Bra, per i vincoli della Soprintendenza sul complesso Mucci, la palestra è stata in parte interrata; a Dronero si integra nell’ex caserma Beltricco, sede dell’alberghiero Donadio, in uso da aprile (pag. 13).

Non solo nuove costruzioni: sei interventi di messa in sicurezza sismica e riqualificazione energetica hanno riguardato istituti già esistenti, spesso a cantiere aperto e scuola occupata. Al liceo Ancina di Fossano sono state usate pareti in X-Lam per l’adeguamento sismico. Al Peano-Pellico di Cuneo, vincolato dalla Soprintendenza, si è intervenuti con portali in acciaio, oltre a un progetto Gse da 1,75 milioni. Al De Amicis, sempre a Cuneo, sono stati realizzati setti in cemento armato. A Saluzzo l’intervento ha riguardato l’ex caserma Mario Musso; a Savigliano l’Eula-Arimondi, compreso il campanile storico; a Grinzane Cavour la sezione Barbero dell’Umberto I. Completano il quadro quattordici interventi “minori” (pagg. 14 e 15) per adeguamenti antincendio e normativi, con cui diversi istituti hanno ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi. Il presidente della Provincia Luca Robaldo, durante un sopralluogo ai cantieri, ha parlato di “un obiettivo che va oltre la funzionalità degli spazi”: dare ai ragazzi luoghi belli e capaci di generare senso di appartenenza. Resta ora la fase più delicata, la rendicontazione finale verso il Ministero dell’Istruzione, con scadenze rigide su piattaforme come ReGiS e Futura, necessarie per incassare il saldo. La Provincia, però, guarda già oltre: nuovi progetti, per 100 milioni di euro complessivi, sono stati inviati alla Regione Piemonte per proseguire la trasformazione dell’edilizia scolastica cuneese, segno che la stagione dei cantieri nelle scuole della Granda, più che chiudersi, sembra destinata a un secondo capitolo.