AEnergy accelera sul territorio: ad Alba attivo nuovo sportello

Alba entra nel piano di crescita di AEnergy, società astigiana attiva nella distribuzione di energia elettrica e gas, nelle green technology e nello sviluppo delle comunità energetiche. È operativo in via Pietrino Belli 37, il quarto sportello diretto del gruppo, dopo quelli di Andora, Asti e Nizza Monferrato.

L’apertura rappresenta per AEnergy un nuovo passo nel percorso di consolidamento della propria presenza territoriale e punta a rafforzare il rapporto diretto con famiglie e clienti, offrendo non soltanto servizi legati alle forniture energetiche, ma anche soluzioni per l’efficientamento e la produzione di energia.

«L’approdo ad Alba ha per il nostro gruppo una valenza molto significativa, perché ci consente di rafforzare l’intesa con un territorio che ha fatto della sostenibilità energetica uno dei propri tratti distintivi», spiega Andrea Amalberto, presidente di AEnergy. «Quello di Alba è il quarto sportello diretto che apriamo. Qui i nostri operatori sono a disposizione per chi è interessato alle forniture di energia elettrica e gas, ma anche per la fornitura e l’installazione di pannelli fotovoltaici, sistemi di cogenerazione, caldaie e climatizzatori».

L’apertura dello store di Alba rappresenta una fase di crescita per il gruppo astigiano, che negli ultimi mesi ha rafforzato il proprio top management e avviato un percorso di rebranding. Sul fronte economico, AEnergy prevede di chiudere il 2026 con un fatturato superiore ai 100 milioni di euro, con l’obiettivo di raggiungere quota 300 milioni entro il 2030. Parallelamente è previsto un Ebitda che dovrebbe salire da 3 a 26,5 milioni. Questo grazie a un aumento importante della base clienti che si ritiene possa salire da circa 42mila a 140mila clienti in tutta Italia.Tra gli ambiti strategici di sviluppo c’è anche quello delle comunità energetiche rinnovabili (Cer), un settore nel quale AEnergy è già attiva con una presenza nella comunità energetica del Roero e come operatore terzo in ulteriori progetti distribuiti sul territorio nazionale, con particolare attenzione a Piemonte, Liguria e Sicilia.

Il modello sviluppato dalla società punta a tradurre la partecipazione alle comunità energetiche in un beneficio concreto per gli utenti. Ad Asti, Alba, Bra e Tortona, AEnergy offre ai clienti che aderiscono la possibilità di ottenere, secondo le condizioni previste dai singoli progetti e dai consumi, un risparmio che può arrivare fino al 30% del costo energetico annuale.

«Quello delle Cer è un mercato molto promettente. Il problema dei blocchi amministrativi alle energie alternative deve essere risolto subito», sottolinea Marco Meo, Aministratore Delegato e Direttore Generale AEnergy. «A causa della crescente domanda di elettricità legata anche alle nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, il fabbisogno energetico globale è destinato ad aumentare significativamente nei prossimi anni. Per rispondere a questa domanda bisogna partire dai territori e dai clienti, lavorando un giorno dopo l’altro, un contratto dopo l’altro».

La strategia di AEnergy continua a mantenere al centro il mercato retail e, in particolare, il rapporto diretto con le famiglie. «L’impegno sul piano commerciale è continuare a lavorare in prevalenza con i clienti retail. Guardiamo con interesse anche a possibili clienti business, ma non è questa la principale leva di sviluppo», chiarisce Meo.

«Il cliente e le famiglie sono sempre stati il nostro core business e abbiamo sempre privilegiato il rapporto personale. Non abbiamo call center esterni: disponiamo di un back office interno e di una rete di agenti ai quali ci si può rivolgere direttamente. In questa chiave stiamo aprendo una rete di agenzie in tutt’Italia, ad oggi siamo a circa 60 agenzie oltre a sportelli diretti».

In questo modello si inseriscono anche i quattro sportelli diretti del gruppo, compreso quello inaugurato ad Alba. Non semplici punti commerciali, ma luoghi pensati per intercettare le esigenze dei clienti e accompagnarli nella scelta delle soluzioni più adatte. «Sono luoghi di ascolto delle necessità, prima di tutto, ma anche spazi in grado di proporre soluzioni e garantire risparmi alle famiglie», conclude Meo.

Con lo Store di Alba, AEnergy rafforza dunque la propria presenza non solo in Piemonte e amplia una rete territoriale attraverso cui integrare fornitura di energia, servizi per l’efficienza energetica e sviluppo delle comunità energetiche, con l’obiettivo di coniugare crescita industriale, competitività e sostenibilità.